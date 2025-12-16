Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (16.12.2025)

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) – In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 12, 22, 28, 30, 31, die beiden „Eurozahlen“ sind die 4 und die 11. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen „Eurojackpot“, liegt bei 1:140 Millionen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.



Foto: Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts