Göring-Eckardt: Parlamentsauflösung sollte Ausnahme bleiben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Auflösung des Bundestages hat dessen Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) zu geordneten Abläufen und zu Zusammenhalt aufgerufen.

„Wir haben im Bundestag den Weg für Neuwahlen geebnet“, sagte Göring-Eckardt der „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe). Das Staatsoberhaupt vollziehe mit der Auflösung den letzten Schritt. „Es ist im Sinne unseres Landes, dass dies nicht in Konfrontation geschieht.“

„Die Auflösung des Parlaments sollte in unserer Demokratie die Ausnahme bleiben“, fügte die Grünen-Politikerin hinzu. „Wir übernehmen Verantwortung, bis eine neue Regierung gewählt ist und der Bundestag sich neu zusammengesetzt hat.“ Jetzt gehe es darum, nach vorn zu schauen, und darüber zu sprechen, was für ein Land man sein wolle und was man sich zutraue. „Die Zeiten sind ernst, lassen wir uns nicht spalten, sondern bleiben einander zugewandt“, so Göring-Eckardt weiter.



Foto: Katrin Göring-Eckardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

