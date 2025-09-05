Freitag, September 5, 2025
spot_img
StartNachrichten"Golden" bleibt an Single-Charts-Spitze - Zartmann holt Bronze
Nachrichten

"Golden" bleibt an Single-Charts-Spitze – Zartmann holt Bronze

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Single „Golden“ der an der fiktiven Girlband Huntrix aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, gesungen von Ejae, Audrey Nuna, and Rei Ami, steht zum fünften Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Dank „Soda Pop“ (vier), „How It`s Done“ (acht), „Your Idol“ (neun), „What It Sounds Like“ (16) und „Takedown“ (18) stellen die Songs aus dem „KPop Demon Hunters“-Soundtrack mittlerweile fast ein Drittel aller Top 20-Platzierungen. Das Podium komplettieren unverändert Alex Warren („Ordinary“, zwei) und Zartmann („Tau mich auf“, drei).

In den Album-Charts schafft es Sabrina Carpenter mit ihrem neuen Album „Man`s Best Friend“ auf Platz eins. Apache 207 erreicht mit „21 Gramm“ den zweiten Rang. Dahinter debütiert die Power-Metal-Band Helloween („Giants & Monsters“) auf Platz drei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.


Foto: Zartmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Merz will "strukturierten" Dialog mit Autoindustrie
Nächster Artikel
Prien "alarmiert" über geringe Aufstiegschancen in Deutschland
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing