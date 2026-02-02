Dienstag, Februar 3, 2026
Große Mehrheit gegen Boykott der Fußball-WM

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Mehrheit der Bundesbürger ist trotz einer Diskussion um einen Boykott der Fußball-WM dafür, dass die Nationalmannschaft wie geplant im Sommer in die USA fährt.

71 Prozent sprechen sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Magazin „Stern“ und den Sender RTL gegen einen Boykott aus, nur 24 Prozent befürworten eine Nicht-Teilnahme. Wegen der politischen Lage in den USA waren zuletzt Rufe nach einer deutschen Absage laut geworden.

Die Ablehnung eines Verzichts ist in Ost und West und über alle Altersgruppen hinweg sowie unter Fußball-Interessierten und Nicht-Interessierten ähnlich hoch. Auch Anhänger von Union, SPD und AfD sind mehrheitlich dagegen.

Am ehesten sprechen sich die Anhänger der Grünen (44 Prozent) und der Linken (48 Prozent) für einen Boykott der Fußball-WM durch das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann aus.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den „Stern“ und RTL Deutschland am 29. und 30. Januar 2026 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.


Foto: Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

