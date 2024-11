Großes Wissen mit den KLE!NEN EXPERTEN von tonies® entdecken

Die KLE!NEN EXPERTEN von tonies® laden Kinder ab 3 Jahren ein, faszinierende Wissenswelten zu erkunden. Diese neuen Eigenproduktionen erweitern das tonies® Portfolio um kreative und lehrreiche Hörspiele, die speziell auf die Bedürfnisse junger Entdecker*innen zugeschnitten sind. Durch die gelungene Kombination aus spannenden Geschichten und interaktiven Elementen werden die KLE!NEN EXPERTEN zu einem unterhaltsamen Erlebnis und einem wertvollen Werkzeug zur frühen Wissensvermittlung. Während viele Bildungsangebote sich in der Regel an ältere Kinder richten, hat tonies® hier einen innovativen Ansatz gefunden, um die Neugier und Lernbereitschaft der Kleinsten zu fördern.

Fragen wie „Warum sind Wale so groß?“ oder „Warum schlüpfen Dinosaurier aus Eiern?“ werden in der Reihe KLE!NE EXPERTEN spielerisch beantwortet. Die Geschichten bieten einfühlsame Erzählungen, Reime und Rätsel, die Wissensvermittlung und Mitmachspaß geschickt verbinden. So wird Kindern ab 3 Jahren der Zugang zu komplexen Themen erleichtert, während sie durch die Geschichten auf unterhaltsame Weise Neues entdecken.

„Kindgerechte Wissensvermittlung ist uns sehr wichtig. Die KLE!NEN EXPERTEN bieten eine frische Perspektive, die besonders für die Kleinsten geeignet ist. Die Geschichten sind humorvoll und einfühlsam erzählt, wodurch die kleinen Zuhörer*innen spielerisch zu kleinen Expert*innen werden“, sagt Markus Langer, Chief Content Officer bei tonies®.

Alle vier KLE!NEN EXPERTEN Tonies beginnen mit einem mitreißenden Song, bei dem der Rap-Part von Fargo „Gutes Gefühl“ übernommen wurde. Das durchdachte Konzept fördert die Neugier der Kinder und ermutigt sie, eigenständig Neues zu entdecken. Die Hauptfigur erlebt gemeinsam mit ihrem engen Verbündeten spannende Abenteuer in einer natürlichen Umgebung und spricht die kleinen Zuhörerinnen direkt an, wodurch diese aktiv zum Mitforschen eingeladen werden. Der Sidekick bietet zudem Identifikationspotenzial und stellt Fragen, um die Welt besser zu verstehen. So entwickeln sich sowohl der Sidekick als auch die Hörerinnen im Verlauf der Geschichte zu kleinen Experten.

Am Ende jedes Kapitels (zwei pro Tonie) erwartet die Kinder ein unterhaltsames Wrap-Up, in dem zentrale Fachbegriffe und Erkenntnisse humorvoll und rhythmisch zusammengefasst werden. „Unser Ziel ist es, den Kindern nach einem langen Kindergarten-Tag einen entspannten Ausklang zu bieten, während sie der Figur auf einem lehrreichen Abenteuer folgen. So wird die Geschichte zu einer ansprechenden Einführung in die Wissensvermittlung, bei der das Storytelling und die Charaktere im Mittelpunkt stehen und die Neugier der kleinen Hörer*innen nachhaltig gefördert wird“, so Langer weiter.

In den ersten beiden Hörspielen, die im November erschienen sind, geht es auf Entdeckungsreise:

Wale: Mara, die freundlichste Buckelwal-Dame, und ihr Sohn Blub begeben sich auf eine spannende Expedition durch die faszinierende Unterwasserwelt. Gemeinsam tauchen sie in die geheimnisvollen Tiefen des Polarmeeres ein, begegnen verschiedenen Wal- und Fischarten und entdecken spielerisch ihre Unterschiede. Diese Abenteuer erweitern das Wissen über Meeresbewohner und wecken die Neugier auf die Wunder des Ozeans.

Dinosaurier: Java, das freundlichste Tyrannosaurus-Mädchen, und ihr kleiner Bruder Suni machen sich auf den Weg zu einem aufregenden Brüllwettbewerb. Auf ihrer Reise treffen sie auf faszinierende Dinosaurier-Arten und erfahren, wie diese beeindruckenden Kreaturen lebten und sich ernährten. Dieses humorvolle und informative Hörspiel regt die Fantasie an und entführt die kleinen Hörer*innen auf eine spannende Zeitreise.

Ab dem 9. Januar 2025 folgen weitere Abenteuer mit Elefanten und Pferden (Sperrvermerk bis 12.12.)

Elefanten: Suri ist ein Erdmädchen mit dem großen Traum, Elefantologin zu werden. Um alles über die grauen Dickhäuter zu lernen, freundet sie sich mit Jamal, einem jungen Elefanten, an. Gemeinsam erkunden sie die beeindruckenden Spuren der Elefanten in Afrika und entdecken, was diese faszinierenden Tiere fressen und ob sie tatsächlich mit ihrem Rüssel schnorcheln können. Die Geschichte vereint lehrreiche Inhalte mit einem aufregenden Setting, das die kleinen Zuhörer*innen zum Staunen bringt.

Pferde: Das kleine Islandpony Elja und ihr Vater Vindur traben durch die atemberaubende Landschaft Islands. Dabei erfahren die Kinder spielerisch alles über die halbwilden Pferde und deren einzigartige Eigenschaften. Von verschiedenen Gangarten bis hin zu den Herausforderungen eines echten Springplatzes – diese Geschichte bietet ein mitreißendes Erlebnis, das die Liebe zu Pferden und zur Natur fördert.

Die KLE!NEN EXPERTEN Tonies sind für jeweils 16,99 Euro online und im Handel erhältlich. Weitere Informationen zu den KLE!NEN EXPERTEN gibt es unter www.tonies.com

Bild:tonies KLE!NE~ERTEN Elefant

Quelle:tonies GmbH