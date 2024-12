Grünen-Chefin Brantner offen für Koalition mit Söder

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen-Parteivorsitzende Franziska Brantner hat sich offen für eine Koalition mit CSU-Chef Markus Söder gezeigt. „Unter Demokraten schließe ich überhaupt nichts aus“, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Politico (Mittwochausgabe).

„Aus der Union hört man immer unterschiedliche Stimmen. Da weiß man nicht so genau, was am Ende passieren wird.“ Ob die Grünen Bayern hassen würden, sagte Brantner: „Quatsch.“ Für die Grünen sei derzeit wichtig: „Wir wollen die Energiepreise senken, entbürokratisieren, beschleunigen, in unsere Innovation und Infrastruktur investieren. Das sind die Ziele, für die ich stehe“, so die Parteichefin.

Wirtschaftswachstum und Klimaziele würden sich nicht ausschließen, im Gegenteil: „Glücklicherweise ist die Frage nicht zwischen Klimaschutz und Wirtschaft, sondern in der Klimatechnologien stecken tolle Wirtschaftsmöglichkeiten“, so die BMWK-Staatssekretärin.

Erst müsse man die Energiepreise senken, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, so Brantner. Dafür brauche es jetzt auch noch die Mitarbeit der Union im Bundestag: „Die Netzentgelte massiv zu senken – das ist der Vorschlag von uns, um auch dauerhaft für die Unternehmen die Energie billig zu machen. Ich hoffe, dass die CDU noch einschlägt“, so Brantner.



Foto: Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts