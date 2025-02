Grünen-Chefin plädiert für EU-Gegenzölle auf US-Sonderzölle

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat eine starke und geschlossene Reaktion der Europäischen Union auf die angedrohten US-Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte gefordert.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Europäische Union auf Trumps Zölle nur mit eigener Stärke reagieren kann“, sagte Brantner der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe). „Dafür braucht es aber eine starke Europäische Union, die gemeinsam handlungsfähig ist. Wir wollen einen Handelskrieg verhindern, denn das schwächt uns wirtschaftlich alle. Im Fall der Fälle braucht es aber die echte Bereitschaft auch Gegenzölle zu erheben“, so die Grünen-Politikerin.

Außerdem müsse man die heimische Wirtschaft stärken, die Europäische Union müsse massiv in die digitale Infrastruktur, in Künstliche Intelligenz und in Rechenzentren investieren. „Und das bedeutet auch, dass die Europäische Kommission das europäische Recht durchsetzt gegenüber digitalen Plattformen und sich hier nicht einschüchtern lässt von Elon Musk oder dem amerikanischen Vizepräsidenten“, so Brantner.

„Auch in die europäische Sicherheit müssen wir massiv investieren, wenn nötig mit Krediten – denn wir wollen Frieden in Freiheit in Europa.“ Es gelte, über eine gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern Effizienzen zu heben. „Und wenn ein gemeinsamer Rüstungsmarkt innerhalb der 27 EU-Länder nicht möglich ist, dann sollten wir in einer Koalition der Willigen vorausgehen, gerne auch mit Großbritannien zusammen“, so Brantner weiter.



Foto: Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts