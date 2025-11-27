Donnerstag, November 27, 2025
Hamburgs Polizeipräsident warnt vor Fan-Gewaltentwicklung

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – In der Debatte um Gewalt von Fußballfans mahnt der Hamburger Polizeipräsident Falk Schnabel zusätzliche Maßnahmen rund um die Stadien an. „Der Fußball hat seit vielen Jahren ein Gewaltproblem“, sagte er der „Zeit“. Man sehe, dass einige der Täter ein bürgerliches Leben führen. „Aber am Wochenende fallen plötzlich alle Schranken.“

Ein mutmaßlicher Fall von schwerer Fangewalt in Hamburg hatte im Januar 2025 überregional für Entsetzen gesorgt. Vermummte Männer, offenbar Anhänger des Hamburger SV, attackierten damals auf St. Pauli eine Gruppe von älteren Fans des 1. FC Köln. Ein Betroffener wurde schwer verletzt.


