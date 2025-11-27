Hamburg feiert im großen Stil die Vorweihnachtszeit

Glanzvoller Promi-Auflauf bei der Christmas Shopping Night im Alsterhaus

Weihnachtlicher Lichterglanz überstrahlte den gesamten Jungfernstieg. Angezogen von festlicher Magie feierten 1.600 Gäste die 15. Christmas Shopping Night in Hamburgs Shopping-Ikone Alsterhaus, am Donnerstag, den 20. November 2025 mit Champagner und Cocktails beim Geschenkeeinkauf. Auf dem Red Carpet, stilecht im maritimen Blau gehalten, glanzvolle Promi-Auftritte von zahlreichen Stars, Influencern und Medien-Persönlichkeiten. Wunderschöne Kleider, Blitzlichtgewitter und überall strahlende Augen voller Festtagsvorfreude, wohin man auch sah.

Blitzlichtgewitter & größtes Shopping-Vergnügen

In Shopping-Laune und im Selfie-Modus trafen sich Amira Aly, Nina Bott, Lena Gercke, Mirja du Mont, Boris Entrup, Alex und Britt Jolig, Jenny und Paul Elvers, Dana Diekmeier, Ildikó von Kürthy, Susi Kentikian, Kristina Love, Maren Bockholdt, Emil Kusmirek, Susanne Böhm, Alexander Müschen, Dany Michalski, Petra van Bremen, Sina Zadra, Marc Schöttner, Meike Buschening-Kaffenberger, Louisa Kapitza und Nova Meierhenrich sowie zahlreiche namhafte Gäste aus Hamburgs Gesellschaft, Kultur und Medienlandschaft.

Star-Gast Amira Aly

Hunderte von Christbaumkugeln in glänzenden Rot- und Bordeauxfarben. Fröhliche Lebkuchenfiguren und liebevoll verpackte Geschenke mit üppigen Schleifen. Dieser festliche Zauber begeisterte alle Anwesenden – und eine ganz besonders: Amira Aly.

Keine deutsche Prominente liebt Weihnachten so sehr wie sie. Die beliebte Moderatorin und zweifache Mama kam als Star-Gast der Christmas Shopping Night ins Alsterhaus:

„Das Alsterhaus finde ich toll. Die Atmosphäre ist stilvoll, das Sortiment außergewöhnlich hochwertig – ein Ort, an dem Shopping wirklich zum Erlebnis wird.“

Mittendrin in der Christmas Shopping Night nahm sie sich viel Zeit für Fans und verriet: „Ich freue mich darauf, die Feiertage ganz entspannt zu verbringen. Die leuchtenden Augen meiner Kinder, wenn sie den ganzen Weihnachtszauber sehen, sind für mich das Wertvollste an Weihnachten.“

Event mit großer Anziehungskraft

Auch Lena Gercke schwärmte: „Als absoluter Weihnachtsfan beginnt für mich jetzt die schönste Zeit des Jahres. Ich liebe es, durch festlich geschmückte Straßen zu schlendern und besondere Geschenke für meine Liebsten auszuwählen. In diesem Jahr gibt es für mich jedoch ein besonderes Highlight: unseren ersten LeGer Studio Pop-Up-Store im Alsterhaus.“

Alex und Britt Jolig reisten extra aus Mallorca an: „Die Lage direkt an der Alster und das Stöbern durch den Luxury Department Store fühlen sich wie ein kleines Fest an.“

Auch Box-Weltmeisterin Susi Kentikian und ihre Mutter Makruhi genießen jedes Jahr das Alsterhaus-Flair. Influencerin Dana Diekmeier suchte derweil intensiv nach Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken: „Vielleicht schenke ich mir aber auch selbst etwas.“

Prozente für Shopping-Fans und eine Luxus-Kreuzfahrt

Besondere Shopping-Aktionen und bis zu 20 % Rabatt erwarteten die Gäste. Ob Fashion, Schmuck, Wäsche oder exklusive Pflegeprodukte – bis Mitternacht wurde gestöbert, geshoppt und genossen.

Zum Ticketpreis von 59 Euro konnten Besucherinnen und Besucher eine unvergessliche Nacht im Kaufhaus verbringen – mit Live-Musik, DJ, Kulinarik, Beauty-Aktionen, Goodies und exklusiven Gewinnspielen.

Highlight des Abends: Die Chance auf eine Luxus-Kreuzfahrt für zwei Personen mit der MS Europa im Wert von über 10.000 Euro.

Liebgewonnene und fest eingeplante Tradition

Schon von Weitem bringen die winterlichen Schaufenster des Alsterhauses weihnachtliche Vorfreude in die Hamburger Innenstadt.

„Wir lieben Weihnachten und ich lade alle Hamburgerinnen und Gäste aus dem Umland ein, die magische Atmosphäre bei uns zu genießen,“ sagte Gastgeberin Diana Brüssow, General Managerin des Alsterhauses.

Für sie ist die Christmas Shopping Night der schönste Event des Jahres – „eine liebgewonnene Tradition für Hamburgerinnen und Tourist*innen, besondere Geschenke im Alsterhaus zu entdecken.“

In den kommenden Wochen steigern zahlreiche Aktionen im ganzen Haus die Vorfreude – vom Weihnachtsmann-Fotospot für Kinder bis zum festlichen Geschenkverpackungsservice.

Bild v.l.n.r.: Lena Gercke, Dana Diekmeier, Alsterhaus-General Managerin Diana Brüssow, Nina Bott und Amira Aly Copyright: medienpublikationen für Alsterhaus

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications