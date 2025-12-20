Samstag, Dezember 20, 2025
Haseloff gedenkt Opfern von Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt der Opfer gedacht.

Bei einer Gedenkveranstaltung in der Johanniskirche sagte er am Samstag, dass das Land nicht vor dem Terror kapituliere und sein Leben sowie seine Traditionen weiterlebe.

Die Tat habe die Stadt und das Land verändert, die Wunden seien bis heute nicht verheilt, so Haseloff. Er erinnerte an die Opfer und die große Solidarität nach dem Anschlag und dankte den freiwilligen Helfern und Rettungskräften. Das Miteinander beruhe auf Vertrauen, der Achtung der Menschenwürde und der Nächstenliebe, so der Ministerpräsident.

An der Gedenkveranstaltung nahmen neben Haseloff auch Oberbürgermeisterin Simone Borris, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie weitere Vertreter des öffentlichen Lebens und Betroffene teil. Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg findet in diesem Jahr nur wenige Meter vom Ort des Geschehens entfernt statt.


Foto: Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

