Hüttenurlaub auf der Turracher Höhe

Bisschen crazy & wunderbar out of the box: Hüttenurlaub im Hollmann am Berg

Alle, die auf außergewöhnliche Urlaubsziele stehen, verlieben sich in die „Drei Riesen“ des Hollmann am Berg. Hier oben auf der Turracher Höhe, im Dreiländereck Steiermark-Kärnten-Salzburg, auf sommer-prickelnden 1.800 Metern Höhe, lebt der Individualismus. Gipfel und Bergseen begleiten durch Urlaubstage, die mitten ins Herz treffen. Der Millstättersee und der Wörthersee sind nicht weit. Gewohnt wird im „Troadkasten“ in den Baumwipfeln, der nach alter Zimmermannskunst wie ein alter typischer Getreidespeicher gebaut ist.

Herrlich wohltuend lässt das „Hollmann am Berg“ das Alltägliche und Belanglose hinter sich. Die Hütten „hören“ auf die Namen Toni, Luki und Franzi. Sie stecken voll charmanter Ideen und Überraschungen und schmiegen sich in Zirben und Föhren. Völlig privat saunieren, die Außendusche ist genau, wo man sie braucht. Lediglich „der Mann im Mond“ schaut zu, wenn die Genießer wellnessen, wann immer sie wollen. Auf der traumhaften Waldterrasse dem Rauschen der Bäume lauschen und sich ein gutes Gläschen einschenken. Legendäre Sommerabende unter den Sternen. Wo man hinschaut, unaufdringlicher Luxus. Urlaub kann so wunderbar unkompliziert sein – und erholsam mit dazu.

Das Hollmann am Berg ist gemacht für Menschen, die sich nach ausgedehnten Zirbenwäldern, nach frischer Luft, nach Stille, Träumen im Wald und tiefem Durchschnaufen sehnen. Gipfelstürmer und Almwanderer beschreiten hier ihre Wege. Mountain- und E-Bike-Trails locken nach draußen, es geht zum Walken und gemütlichen Spazieren zur nächsten Almwirtschaft. Die alpine Achterbahn, der Nocky Flitzer, ist nicht nur bei den Kindern der große Renner. Das Hollmann am Berg ist genau der Freiraum, den Freunde, Familien und zwei, die unter sich sein wollen, brauchen. Der Hund darf auch mit. Hundedecke, Futterschüssel, Leckerlis, Hundesackerl, Shampoo, Bürste und der passende Waschplatz sind mit am Start. Ein Domizil mit Charakter für durchlüftete Sommer. Die Hüttengaudi mündet nahtlos in Aktivferien bis zum Horizont.

Bild Fotograf: Heldentheater/ Hollmann am Berg

Quelle © mk Salzburg