HolyPoly gewinnt KfW-Award „Gründen“ für Sachsen

HolyPoly gewinnt KfW Award „Gründer 2025“ als Landessieger Sachsen

Die KfW Förderbank hat den Kunststoffrecycling-Spezialisten HolyPoly als Landessieger Sachsen beim renommierten KfW Award „Gründer 2025“ ausgezeichnet. Das junge Unternehmen aus Dresden überzeugte die Jury mit innovativen Geschäftsmodellen, die Recyclingkunststoffe wirtschaftlich attraktiv machen und so neue Maßstäbe in der Kreislaufwirtschaft setzen.

Nachhaltige Innovation aus Dresden

Gegründet im Jahr 2020, entwickelt HolyPoly Strategien und technische Lösungen, mit denen Unternehmen wie Mattel, Vorwerk oder Bosch Power Tools Altplastik effizient wiederverwerten können.

„Wir entwickeln für unsere Kunden Geschäftsmodelle, mit denen sich Kunststoffrecycling auszahlt“, erklärt Mitgründer und CEO Fridolin Pflüger. „Mit markeneigenen Materialströmen bietet HolyPoly eine verlässliche Lösung für die Versorgung mit hochwertigen Recyclingkunststoffen für anspruchsvolle Qualitätsprodukte.“

Mit diesem Ansatz verfolgt HolyPoly konsequent seine Mission, Kunststoffrecycling selbstverständlich zu machen, und überzeugte damit die Jury aus Finanzbranche, Politik und Wirtschaft.

Lob für Innovationskraft und Nachhaltigkeit

Katrin Berger, Leiterin für Investive Förderung der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und Jurymitglied des diesjährigen KfW Gründungsawards, lobte die Innovationskraft und Haltung des jungen Unternehmens:

„HolyPoly steht beispielhaft für eine neue Generation von Gründern, die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit als gemeinsame Chance begreifen.“

Motivation für die Zukunft

Für CEO Fridolin Pflüger ist der Preis Anerkennung und Antrieb zugleich:

„Er macht sichtbar, was HolyPoly in nur wenigen Jahren erreicht hat und bestärkt uns darin, den Einsatz recycelter Kunststoffe auf industrielle Maßstäbe zu heben – in Produktbereichen, die bisher als unmöglich galten, etwa bei Elektrogeräten, Waschmaschinen oder Automobilen.“

Auch Mitgründerin und HR Chefin Johanna Bialek sieht in der Auszeichnung einen Teamerfolg:

„Die Auszeichnung ist vor allem ein Verdienst des gesamten HolyPoly Teams – das werden wir würdigen.“

Publikumspreis Online Abstimmung bis 30. November

Noch offen ist der Publikumspreis, über den online bis zum 30. November abgestimmt werden kann. Mit seiner klaren Vision und nachhaltigen Innovationskraft hat HolyPoly gute Chancen, auch hier die Stimmen des Publikums zu gewinnen.

Über HolyPoly

HolyPoly ist ein Dresdner Unternehmen, das seit 2020 innovative Recyclinglösungen für Kunststoffe entwickelt. Ziel ist es, Kunststoffrecycling in industriellem Maßstab zu etablieren und den Einsatz hochwertiger Recyclingmaterialien in der Markenproduktion selbstverständlich zu machen.

Bild Matthias Röder und Fridolin Pflüger von der Firma Holy Poly GmbH, Landessieger Sachsen des KfW Award Gründen 2025. Aufgenommen bei der Preisverleihung in Berlin am 06.11.2025. Foto: Jonas Wresch / KfW

Quelle HolyPoly