Dienstag, November 11, 2025
RINGANA X-mas-Sets

Weihnachts-Set FRESH Pflege von RINGANA verschenken

Schenken mit Qualität und Haltung

Wenn die alljährliche Geschenkesuche losgeht, sehnen wir uns nach besonderen Gesten und Aufmerksamkeiten, die hervorstechen. RINGANA steht seit jeher für frische, hochwirksame und innovative Produkte – kompromisslos nachhaltig und von höchster Qualität, made in Austria. Auch in diesem Jahr gibt es wieder exklusive, streng limitierte Weihnachts-Sets – liebevoll zusammengestellte Meisterwerke, die hochwertige Pflege und nachhaltiges Bewusstsein vereinen. Verpackt in umweltfreundlichen Materialien sind sie hochwertige Geschenke, die dem Gegenüber echte Wertschätzung ausdrücken.

Für Augen, die strahlen

Das FRESH bright eyes x-mas set enthält das beliebte FRESH eye serum, das durch seine natürlichen und intensiven Wirkstoffe wie Parakresse, Hyaluronsäure, Koffein und natürliche Peptide sofort erfrischend, abschwellend und straffend wirkt. Als besonderes Goodie liegen diesem wiederverwendbare RINGANA reusable eye patches aus 100 % medizinischem Silikon in einem praktischen, portablen Case bei. In Kombination mit dem Serum verstärken die Pads dessen Wirkung nochmals sicht- und fühlbar. Für strahlende Augen zum Fest!

UVP €57,30

Für den festlichen Teint

Das FRESH tint & blend x-mas set bringt den Teint mit FRESH tinted moisturiser SPF 30 und der neuen RINGANA foundation brush zum Leuchten.

Die getönte Tagespflege FRESH tinted moisturiser SPF 30 vereint Feuchtigkeitspflege, Farbkorrektur und zuverlässigen, mineralischen UV-Schutz durch Zinkoxid. Pflanzliche Wirkstoffe wie etwa Silberrohr-Pilzextrakt, Ferulasäure und Grüntee-Extrakt versorgen die Haut mit Feuchtigkeit, verfeinern das Hautbild und schützen sie vor schädlichen Umwelteinflüssen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis kommt der hochwertige RINGANA foundation brush zum Einsatz – für einen strahlenden, ebenmäßigen Teint zum Fest.

Bald erhältlich UVP €69,60

Für den Glow von innen und außen

Das FRESH timeless beauty x-mas set birgt ein hochwertiges Rundum-Pflege-Programm und vereint drei Hero-Produkte in Sachen Schönheit von innen und außen:

Die revolutionäre Recovery-Creme FRESH skin perfection mit geballter Anti-Aging-Power – einer Kombination aus sieben hochwirksamen Ceramiden, verkapseltem Bakuchiol, Weidenröschen- und Wiederauferstehungspflanzen-Extrakt.

RINGANAbty – der fruchtig-frische Glow-Booster für strahlend schöne Haut mit VeCollal®, einer smarten Pflanzenpower-Kombi, die den Körper ganz natürlich zur Kollagenproduktion anregt.

CAPS beauty&hair rundet das Schönheits-Power-Trio ab und sorgt mit vielen natürlichen Vital- und Mineralstoffen wie z. B. Hyaluronsäure, Apfelfrucht-Extrakt, SOD aus Melonenextrakt und Buchweizenkeimpulver für eine gesunde, erfrischte und widerstandsfähige Haut-, Haar- und Nagelstruktur.

Bald erhältlich UVP €194,00

Bild RINGANA – FRESH bright eyes x-mas set „Für strahlende Augen zum Fest “ @RINGANA

Quelle marco.agency

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

