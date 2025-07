Hubschrauber in Sachsen in Mulde gestürzt

Grimma (dts Nachrichtenagentur) – In der Nähe von Grimma im Landkreis Leipzig ist am Dienstag ein Hubschrauber in die Mulde gestürzt.

Man sei durch Paddler darüber informiert, dass diese ein Hubschrauberteil in der Mulde gesichtet hätten, teilte die Polizei mit. Prüfungen vor Ort würden nun durch das Polizeirevier Grimma, in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und der Wasserschutzpolizei vorgenommen.

Angaben zu möglichen Verletzten oder Toten wurden zunächst nicht gemacht. Der MDR berichtet, dass es sich um einen angemieteten Hubschrauber handeln soll. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr soll der Hubschrauber unweit der A14-Brücke im Fluss liegen.



Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts