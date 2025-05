Israel startet Offensive im Gazastreifen

Gaza-Stadt/Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Die israelischen Streitkräfte haben eine neue Offensive im Gazastreifen gestartet. Wie die israelische Armee in der Nacht zu Samstag mitteilte, laufen bereits seit einigen Tagen umfangreiche Angriffe und eine Mobilisierung von Truppen.

Dies sei Teil der Vorbereitungen zur Ausweitung der Operationen und zur Erreichung der Kriegsziele – einschließlich der Freilassung von Geiseln und der Zerschlagung der Terrororganisation Hamas. „Die israelischen Truppen werden weiterhin operieren, um die israelische Zivilbevölkerung zu schützen und die Kriegsziele zu erreichen“, hieß es in der Mitteilung.

Laut informierten Kreisen hatte die israelische Armee zuletzt noch etwa drei oder vier verbliebene Standorte der Hamas im Gazastreifen identifiziert, die von besonderer Relevanz sein könnten, und mindestens teilweise auch schon angegriffen. Dabei war aber zunächst nicht bekannt, inwieweit diese Angriffe erfolgreich waren.

Bei israelischen Militärschlägen sollen seit Mittwoch über 80 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen sein. Insgesamt wird die Zahl der Toten auf mehrere Zehntausend geschätzt, die Palästinenser geben sie mit etwa 50.000 an. Israel reagiert mit den andauernden Militäreinsätzen auf den Anschlag vom 7. Oktober 2023, als etwa 1.200 Menschen durch Angehörige der Hamas umgebracht wurden, etwa 240 Menschen wurden als Geiseln genommen und werden teilweise bis heute festgehalten. Durch den Militäreinsatz sind über 330 israelische Soldaten im Gazastreifen ums Leben gekommen.



Foto: Blick von Israel in den Gazastreifen am 14.05.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts