Sonntag, September 7, 2025
Kiew meldet schwersten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn
Nachrichten

Kiew meldet schwersten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht zu Sonntag mit den schwersten Drohnenangriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Insgesamt seien mehr als 800 Drohnen eingesetzt worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem habe Russland 13 Raketen abgefeuert, darunter vier ballistische.

In Kiew seien gewöhnliche Wohngebäude zerstört worden, so Selenskyj. In einem davon seien die Stockwerke zwischen dem vierten und dem achten Stock eingestürzt. Bislang wurden zwei Todesopfer gemeldet, darunter ein Kind. Ein Regierungsgebäude wurde ebenfalls beschädigt – in den oberen Stockwerken brach ein Feuer aus.

Weitere Angriffe wurden unter anderem in Saporischschja, in Odessa sowie in den Regionen Sumy und Tschernihiw gemeldet.


Foto: Flagge der Ukraine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

