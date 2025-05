Klöckner: Gleichberechtigung "ist Notwendigkeit"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach Kritik am Geschlechterproporz in der schwarz-roten Koalition mahnt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) Maßnahmen für mehr Gleichberechtigung an. „Gleichberechtigung sollte keine Besonderheit sein, sondern ist Notwendigkeit. Daran müssen wir alle arbeiten und mehr Frauen in Politik, Parlamente und Verantwortung bringen“, sagte sie der „Bild am Sonntag“.

Im Bundestag ist mit 32 Prozent nicht einmal jede dritte Abgeordnete weiblich, in der CDU/CSU-Fraktion nicht mal jede vierte (23 Prozent). Heftige Kritik gab es auch, weil die Union in den Koalitionsausschuss sieben Männer, aber keine einzige Frau schickt.

Die neue Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte über die Chancen von Frauen in der Politik: „Man braucht einen langen Atem. Eine Karriere in der Politik ist ein Marathon – kein Sprint.“



Foto: Julia Klöckner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts