Dienstag, September 9, 2025
Knappe Hälfte bescheinigt Bas verständliche Sprache

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine knappe Hälfte der Deutschen findet, dass Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verständlich redet. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des „Stern“.

Die Erhebung erfolgte, nachdem die SPD-Co-Chefin die Sozialstaatskritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem Ausspruch gekontert hatte: „Das ist Bullshit“. Die Wortwahl hatte zu Streit in der schwarz-roten Koalition geführt.

Im „Stern“-Eigenschaftsprofil, das Forsa in unregelmäßigen Abständen für Spitzenpolitiker erhebt, erzielt Bas allerdings in keinem einzigen Kriterium mehr als 50 Prozent: Zwar sagen 46 Prozent, dass die Politikerin „verständlich redet“, doch nur 26 Prozent glauben, dass sie „weiß, was die Menschen bewegt“. Lediglich je 30 Prozent schreiben Bas die Eigenschaften „kompetent“, „vertrauenswürdig“ und „sympathisch“ zu. Für „führungsstark“ halten die Parteichefin nur 24 Prozent.

Deutlich positiver urteilen die Anhänger der SPD: 62 Prozent sagen, dass Bas verständlich rede; 60 Prozent finden sie vertrauenswürdig und 58 Prozent kompetent. Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den „Stern“ und RTL Deutschland am 4. und 5. September telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte.


Foto: Bärbel Bas am 03.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

