Köln (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Köln spielt in der kommenden Saison wieder in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Geißböcke sicherten sich am Sonntag am letzten Spieltag der Saison nach dem HSV das zweite direkte Aufstiegsticket.

Foto/Quelle: dts