Dienstag, August 19, 2025
Kukies dementiert Interesse am Amt des Bahn-Chefs
Nachrichten

Kukies dementiert Interesse am Amt des Bahn-Chefs

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der frühere Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) hat nach eigener Aussage keine Ambitionen, nächster Vorstandschef der Deutschen Bahn zu werden. „Das sollte jemand machen, der Ahnung vom Fach hat und in Bahn und Logistik erfahren ist“, sagte er dem „Spiegel“.

Am Donnerstag hatte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekündigt, dass der Vertrag des bisherigen Bahn-Chefs Richard Lutz vorzeitig beendet wird. Kukies wurde daraufhin zusammen mit diversen anderen Namen als potenzieller Nachfolger von Lutz gehandelt.

Kukies war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und im Bundeskanzleramt, nach dem Platzen der Ampelkoalition wurde er vorübergehend Finanzminister. Vor seiner Karriere in der Politik arbeitete er für die US-Investmentbank Goldman Sachs, zuletzt als Deutschland-Chef.


Foto: Jörg Kukies (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

