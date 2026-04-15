Bundesweite TrostOffensive gestartet

TrostOffensive „Trauern für Anfänger“ macht Trauer zugänglich

Deutschland, 14.04.2026 – Trauer gehört zu den grundlegendsten menschlichen Erfahrungen und bleibt doch gesellschaftlich oft unsichtbar. Besonders in den ersten Wochen nach einem Verlust fehlt es vielen Betroffenen an Orientierung, Halt und konkreten Unterstützungsangeboten. Die gesellschaftliche Angst vor fremder Trauer treibt viele Betroffene zudem in eine Vereinsamung.

Ein Sozialprojekt für akute Trauerphasen

Mit der TrostOffensive „Trauern für Anfänger“ startet TrostHelden ein bundesweites Sozialprojekt, das genau hier ansetzt. Ziel ist es, Menschen in der akuten Trauerphase niedrigschwellig und kostenfrei zu begleiten – von Anfang an.

Begleitbuch als erste Orientierung

Im Zentrum steht das illustrierte und leicht zugängliche Begleitbuch „Trauern für Anfänger“, das über Bestattungshäuser kostenfrei an Trauernde ausgegeben wird. Es vermittelt eine Grundversorgung an Trauerkompetenz und gibt eine erste Orientierung in einer Lebensphase, die für viele von Ohnmacht und Überforderung geprägt ist.

Digitale Begleitung und Community

Ergänzt wird das Angebot durch eine achtwöchige Impuls-Begleitung via WhatsApp, die Trauernde Schritt für Schritt unterstützt und verschiedene Wege im Umgang mit der eigenen Trauer aufzeigt. Eine kostenfreie Community ermöglicht zudem den Austausch mit Menschen in ähnlichen Situationen und hilft, Isolation und Einsamkeit zu reduzieren.

Gesellschaftlicher Impuls für mehr Offenheit

Die TrostOffensive versteht sich nicht nur als Unterstützung für Betroffene, sondern auch als gesellschaftlicher Impuls. Sie lädt dazu ein, Trauer sichtbarer zu machen und eine Kultur zu stärken, in der Menschen einander in schweren Zeiten wieder selbstverständlicher begleiten.

Eine Antwort auf eine gesellschaftliche Lücke

TrostHelden stellt die ersten 250.000 Exemplare von „Trauern für Anfänger“ zur Verfügung, um möglichst vielen Menschen Zugang zu grundlegender Unterstützung zu ermöglichen. Das Projekt reagiert damit auf eine strukturelle Lücke unserer Gesellschaft, in der es zwar organisatorische Abläufe rund um den Tod gibt, jedoch oft an emotionaler und psychosozialer Orientierung fehlt.

Bild Die TrostHelden-Gründer Jen & Hendrik Lind@TrostHelden

Quelle TrostHelden