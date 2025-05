Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Manuel Hagel ist Spitzenkandidat der CDU Baden-Württemberg. Der 37-Jährige erhielt am Samstag auf dem Landesparteitag in Stuttgart 272 von 290 Stimmen.

Hagel wird sich damit bei der Landtagswahl am 8. März 2026 auch um den Posten des Ministerpräsidenten bewerben. Nach derzeitigem Umfragestand stehen die Chancen gut, dieses Ziel zu erreichen. So wird die CDU in Baden-Württemberg bei etwa 31 Prozent klar auf Platz eins gesehen, die Grünen vom Amtsinhaber Winfried Kretschmann sind bei 17 bis 20 Prozent, und damit etwa auf dem Niveau der AfD, die bei 19 Prozent gesehen wird. SPD (10 bis 12 Prozent), Linke (7 bis 8 Prozent) und FDP (5 bis 6 Prozent) folgen in den Umfragen mit Abstand. Hinzu kommt, dass Kretschmann 2026 nicht mehr antritt, Cem Özdemir will ihn bei den Grünen beerben.

Die CDU, bisher Juniorpartner in der Regierungskoalition mit den Grünen, soll nach den Vorstellungen ihres neuen Spitzenkandidaten aber ebenfalls die Kretschmann-Anhänger abholen. So hatte Hagel am Samstag für den amtierenden Ministerpräsidenten von den Grünen viel Lob, dieser habe mit „Maß und Mitte“ regiert. „Lasst uns der Club für die ganz Normalen sein“, sagte Hagel, und: „Das Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.“



Foto: Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

