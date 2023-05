Merways präsentiert ecobono – CO2-Ausgleich als Werbemittel online und offline

CSR- und Nachhaltigkeitsmanager wollen nachhaltig handeln, müssen jedoch auch wirtschaftlich denken. Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Kundinnen und Kunden dabei einzubeziehen, ermöglicht der neue ecobono CO2-Ausgleichsservice. Damit erhalten Unternehmen einen innovativen und digitalen Service: ecobono bietet die zukunftsgerechte Integration von CO2-Ausgleich in die eigenen Prozesse, Produkte und Services – sowohl online als auch offline.

Durch das System können Unternehmen ihren Kunden kostengünstig CO2-Ausgleichsmengen zur Verfügung stellen, die diese aktiv an einen Carbon-Offset Bereich ihrer Wahl geben können. Dazu reicht entweder ein Mausklick oder eine Smartphone-Kamera zum Scannen eines QR-Codes. Mehr Informationen unter https://ecobono-promotions.com

Bei der Umsetzung nachhaltiger Strategien gibt es viele Entscheidungen zu treffen, die auch zu ökonomischen Vorteilen führen können. Klassische Werbegeschenke sind hier nur ein Beispiel: Sie werden meist günstig produziert, gelten jedoch unter Umständen nicht als nachhaltig. Mit ecobono bietet Merways jetzt einen neuen Ansatz für eine nachhaltige Verkaufsförderung: neue und kostengünstige Werbegeschenke in Form von CO2-Ausgleichsmengen zum Preis von 4,9 Cent/Kg pro Kontakt.

Bereits aktiv im Einsatz für die Umwelt

Einer der ersten Anwender des nachhaltigen Services ist ecoware. Die Firma vertreibt nachhaltige CO2-kompensierte Tableware-Produkte – unter anderem unter der Marke Biozoyg – an Konsumenten und integriert seit kurzem ecobono in den Checkout-Abschluss. “Die Erfahrungen und Reaktionen der Kunden sind mehr als positiv und die Integration von ecobono per Code-Snippet in unseren Shop war eine Sache von wenigen Minuten“, sagt Dokimik Vellguth, Head of Marketplace E-Commerce bei ecoware.

Zur Auswahl gehören derzeit sechs weltweite Carbon-Offset Projekte in drei Bereichen: erneuerbare Energien, Wasserfiltrierung und effiziente Koch-Öfen. Letztere reduzieren den Holzeinschlag zur Gewinnung von benötigtem Brennholz. Die Integration von ecobono positioniert das Unternehmen als aktiven Förderer des Klimaschutzes und liefert eine effiziente und sehr viel nachhaltigere Lösung als klassische Werbemittel oder -kampagnen.

So funktioniert ecobono:

Unternehmen können sich im Rahmen einer Kampagne oder längerfristigen Nutzung mithilfe des ecobono Online-Tools CO2-Ausgleichsmengen kaufen. Die Menge richtet sich dabei nach dem Budget des Unternehmens, der geplanten Anzahl an Transaktionen und Kundenkontakten sowie dem benötigten Zeitraum – also etwa im Rahmen einer Werbekampagne. Die CO2-Ausgleichsmengen werden bei jeder Transaktion in Form Stilllegungen von CO2-Zertifikaten an die verschiedenen Ausgleichprojekte ausgezahlt.

Die Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit zu entscheiden, in welchen Bereichen die „geschenkten“ CO2-Mengen eingesetzt werden sollen und wählen diese auf einer Website aus. Pro Transaktion ist zudem die Menge des verwendeten CO2-Ausgleichs frei wählbar.

Die Integration von ecobono in das Marketing kann auf vielfältige Weise erfolgen – etwa als Weblink in einer E-Mail, nach dem Check-out im Online-Shop oder gedruckt in Form eines QR-Codes auf einem Produkt, einem Messeposter oder einem Kassenbon. Auf Unternehmensseite hat dieser Service gleich zwei Vorteile: Neben der Bereitstellung einer vielseitig einsetzbaren Werbemaßnahme, bietet ecobono die hervorragende Möglichkeit, nachhaltig zu handeln und Kundinnen und Kunden zum aktiven Interagieren mit der Kampagne einzuladen.

So können auch Firmen, denen keine eigenen Mittel zur Aufstellung einer detaillierten Klimabilanz zur Verfügung stehen, kostengünstig, schnell und messbar positive Klimaschutzaktivitäten umsetzen, die von Kunden wahrgenommen werden.

Bild: Die Integration von ecobono kann auf vielfältige Weise erfolgen – etwa gedruckt in Form eines QR-Codes.

Quelle P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbH