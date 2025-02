Merz erhält bei CSU-Parteitag Rückendeckung für Wahlkampfendspurt

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat beim CSU-Parteitag in Nürnberg Rückendeckung für den Wahlkampfendspurt von der Schwesterpartei erhalten.

„Wir haben von Anfang vereinbart: Wir werden dafür sorgen, dass sich 2021 nicht wiederholt“, sagte CSU-Chef Markus Söder bei der Ankündigung der Rede von Merz. Das habe man erreicht. „Wir haben unser klares Ziel, in zwei Wochen erfolgreich zu sein für die Union und wir haben das Ziel, dass du der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst“, so Söder in Richtung Merz.

Der CDU-Vorsitzende selbst sagte im Anschluss, dass es in der Vergangenheit ein „Auf und Ab zwischen CDU und CSU“ und immer mal wieder gute Zeiten und immer mal wieder schwierigere Zeiten gegeben habe. Mit Blick auf die derzeitige Situation ergänzte er: „Das Verhältnis zwischen CDU und CSU, die Zusammenarbeit in dieser Bundestagsfraktion, ist selten besser gewesen als zum jetzigen Zeitpunkt.“



Foto: Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

