Mon Courage: Feste Reisekosmetik überzeugt bei „Die Höhle der Löwen“

Mon Courage – Die Pionierin der Reisekosmetik überzeugt bei „Die Höhle der Löwen“

Gründerin Eva Helmeth verbindet Heilpflanzenwissen mit globaler Verantwortung und Nomadentum

MON COURAGE revolutioniert die Hautpflege mit fester Reisekosmetik in Stickform

100% natürlich, kompakt und ergiebig

Perfekt für Reisen, Outdoor-Abenteuer und den Familienalltag

Naturkosmetik-Sticks auf Pflanzenbasis – speziell für die Anwendung für unterwegs

Pflege & Schutz mit hochwertigen, weltweit beschafften Inhaltsstoffen

Multifunktional für Gesicht, Hände, Lippen und Körper

Kompakte feste Form – ohne Wasser, Konservierungsstoffe oder unnötige Zusätze

Gelebt nachhaltig: 100% recyclebar, CO2-schonend, sozial verantwortungsvoll

Pflegeprodukte inspiriert von Evas Reiseerfahrung

Produkte: Cream Stick, Sun Stick, Pro Age Stick

Erfolgreich präsentiert in Staffel 17 von „Die Höhle der Löwen“

Von der Reiseidee zum Pitch-Erfolg

Manchmal braucht es nur eine starke Idee, ein klares Ziel und eine mutige Gründerin, um den Kosmetikmarkt neu zu denken. In der aktuellen 17. Staffel der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ sorgte Eva Helmeth mit ihrem Startup MON COURAGE für Aufsehen.

Die Naturkosmetikmarke setzt neue Maßstäbe in der Hautpflege: kompakte Pflegeprodukte in Stickform, inspiriert von der Freiheit des Reisens – natürlich, nachhaltig und effektiv. Mit dem Cream Stick, dem Sun Stick und dem neuen Pro Age Stick bietet MON COURAGE eine durchdachte Produktpalette für Menschen, die unterwegs sind und Wert auf Qualität legen. Mit MON COURAGE hat Eva, Gründerin mit Vision und Herz, in der 17. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ genau das geschafft. Ihre minimalistische Naturkosmetiklinie für unterwegs vereint hochwertige Inhaltsstoffe mit nachhaltigem Anspruch – in Form von festen Pflege-Sticks, die nicht nur wirksam, sondern auch wunderschön unkompliziert in ihrer Verwendung sind.

Gelebte Werte und globale Verantwortung

Was MON COURAGE besonders macht, ist die Verbindung aus fundiertem Pflanzenwissen, sozialem Engagement und einem Lebensstil voller Entdeckungsfreude. Gründerin Eva Helmeth lebt als Nomadin und sucht persönlich nach den besten Wirkstoffen weltweit, von Marokko bis nach Ecuador. So entstehen Pflegeprodukte mit transparenten Lieferketten, wirksamen Inhaltsstoffen und einer echten Geschichte.

Die Produkte von MON COURAGE, wie der feuchtigkeitsspende Cream Stick und der schützende Sun Stick, basieren auf naturreinen Rohstoffen aus fairem, persönlichem Handel – von Arganöl aus Marokko bis Sanddornöl aus Brandenburg. Ohne Wasser, ohne Konservierungsmittel, ohne Schnickschnack – aber voller Wirkung. Entwickelt für alle die viel unterwegs sind, sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihre Pflege bewusst wählen möchten.

Mit Mut, Mission und Mon Courage zum Deal

In der Sendung überzeugte MON COURAGE mit Authentizität, Innovationskraft und einem klaren Wertekompass.

„MON COURAGE ist mehr als nur Kosmetik, für mich steht es für intuitive, ehrliche Pflege – es ist mein Beitrag für eine gerechtere und bewusstere Welt. Ich möchte, dass sich Menschen in ihrer Haut wohlfühlen, und mutig ihren eigenen Weg gehen. Ich wollte Produkte entwickeln, die Haut und Herz berühren und natürlich auch die Löwen.“ Eva, Gründerin von MON COURAGE

Begeisterung bei den Investor:innen

„MON COURAGE hat mich direkt überzeugt – nicht nur als Kosmetikmarke, sondern auch die Hintergrundgeschichte. Eva vereint Authentizität, Qualität und Nachhaltigkeit mit ihrem Produkt. Einfach bewundernswert. MON COURAGE schützt und pflegt die Haut in einem Schritt. Einfach mega! Immer griffbereit für unterwegs!“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Jetzt erhältlich – für alle, die unterwegs sind

Die Produkte von MON COURAGE sind ab sofort im eigenen Onlineshop www.moncourage.de – zwischen 21,00 EUR und 54,00 EUR erhältlich:

Die Produktlinie umfasst 3 hochwertige Pflege-Sticks

Cream Stick mit Bio-Arganöl – Pflege von Gesicht, Lippen, Händen und Körper, auch zum Abschminken geeignet – kostet 29,00 EUR

Sun Stick schützt mit Bio-Sanddorn und modernen UVA/UVB Filtern zuverlässig vor UV-Strahlen – kostet 21,00 EUR

Pro Age Stick mit kostbarem Bio-Kaktusfeigenöl, für reife, anspruchsvolle Haut ab 40 – für 54,00 EUR

Bild: MonCourage_Setbild 3_Eva Helmeth(links)_Ralf Dümmel(rechts)_Credit_RTL_BERND-MICHAEL_MAURER

Quelle DS Unternehmensgruppe/ MON COURAGE GMBH