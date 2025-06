Nächster Ausfall: Auch Burkardt verlässt Nationalelf verletzt

Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) – Die Verletzungsmisere bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft hält weiter an: Auch Jonathan Burkardt verlässt das DFB-Quartier vorzeitig.

Wie der Verband mitteilte, zog sich der Angreifer vom 1. FSV Mainz 05 am Sonntag im Training in Herzogenaurach eine Risswunde an der Ferse zu, die genäht werden musste und eine Trainingspause erforderlich macht. Burkardt war erst am Dienstag für den verletzten Angelo Stiller nachnominiert worden.

Damit wird die Liste der Ausfälle vor dem Halbfinale der Nations League am Mittwoch gegen Portugal für Bundestrainer Julian Nagelsmann immer länger. Am Samstag musste bereits Burkardts Mainzer Teamkollege Nadiem Amiri abreisen.

Dazu kam noch der Verlust von Yann Aurel Bisseck, der wegen muskulärer Probleme an der rechten Oberschenkelrückseite nicht wie geplant zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reisen kann. Der Verteidiger von Inter Mailand musste am Samstagabend in München im Finale der Champions League nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden. Für ihn wurde Thilo Kehrer nachnominiert.

Bereits zuvor hatten die Stammspieler Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz ebenso verletzt abgesagt wie Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs. Angelo Stiller, der mit dem VfB Stuttgart am vergangenen Samstag den DFB-Pokal gewonnen hat, musste ebenfalls angeschlagen zu Hause bleiben.



Foto: Jonathan Burkardt (Mainz 05) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts