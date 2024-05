Eine kulinarische Reise in das InterContinental Maldives

Niklas Oberhofer übersetzt das Maamunagau-Gefühl in ein Drei-Gänge-Menü mit Hochgenuss

Am 22. und 23. Mai 2024 lud das InterContinental Maldives geladene Gäste auf eine exklusive Genussreise ein. Für sie brachte Sternekoch Niklas Oberhofer (epoca by Tristan Brandt und Restaurant Sonnenberg in Zürich) seine Eindrücke des Maamunagau Resorts auf die Teller und übersetzte das Maamunagau-Gefühl in ein einzigartiges Dinner. Die Gäste tauchten über die präsentierten Gerichte ein in den Sehnsuchtsort, an dem die Zeit zum Stillstand kommt und sich Wunderbares entfaltet.

„Seit ich 15 Jahre alt war, habe ich immer ein klares berufliches Ziel vor Augen, eine genaue Vorstellung meiner beruflichen Karriere und verfolge diese mit äußerster Disziplin, immer unter Strom“, so Niklas Oberhofer (27), der mit 25 Jahren jüngster Sternekoch der Schweiz wurde. „Bei meinem Besuch im InterContinental Maldives Maamunagau Resort konnte ich so schnell wie noch nie in meinem Leben abschalten, entspannen und eine tiefe kognitive Entlastung erleben. Das ganze Resort ist darauf aufgebaut, dass Gäste eintauchen in eine Welt des sanften Luxus, des ganz persönlichen Wohlfühlens, das spürt man deutlich.“ Diese einzigartige Emotion brachte der Sternekoch nun in München auf die Teller.

Der erste Gang: Inspiriert von „The Fish Market“

Gestartet wurde mit einem Tuna-Tatar mit Guacamole und fermentiertem Misoschaum – eine Hommage an die Eindrücke, die Niklas Oberhofer im Restaurant „The Fish Market“ im InterContinental Maldives sammelte. „Vor Ort eröffnete sich mir eine große Auswahl an frischem Fisch. Das Team bereitete den von mir ausgesuchten Thunfisch ganz nach meinen persönlichen Vorstellungen zu und kreierte ein neues Gericht, das ich mit freiem Blick auf die Weite des Indischen Ozeans und den Sonnenuntergang genießen durfte. Diese Flexibilität, die Nähe am Gast und die Geschmacksexplosion des neu Geschaffenen beeindruckten mich sehr“, so Niklas Oberhofer weiter.

Der zweite Gang: Eine Hommage an „The Lighthouse“

Als zweiten Gang präsentierte der Koch feines Schwein aus Freilandhaltung, das als Praline auf einem veganen, floralen Pilzsud angerichtet wurde – der eigentliche Star des Gerichts. Inspiriert wurde Niklas Oberhofer hierzu im „The Lighthouse“. Das Restaurant in einem authentischen Leuchtturm, das an der Spitze der Maamunagau-Insel liegt, serviert mediterrane Spezialitäten mit einem außergewöhnlichen 360 Grad-Blick auf das Meer. „Im ‚The Lighthouse‘ spielen die Produkte die Hauptrolle. Ich genoss den Austausch mit dem Team vor Ort sehr, die eine hohe Offenheit zeigten für meine Anregungen und Ideen, meine Handwerkskunst, gerade im Bereich der Saucen. Dabei empfinde ich es als Kür, vegane Saucen zuzubereiten, ohne Fleisch, Fisch und Sahne als Geschmacksträger“, so Niklas Oberhofer.

Das Dessert präsentiert das „Umi“

Den fulminanten Abschluss machte das Dessert, inspiriert aus dem Restaurant „Umi“ (japanisch für Meer) des InterContinental Maldives Maamunagau Resorts. Gereicht wurde Klebreis mit Kokosnuss, Passionsfrucht und Mango. „Im Umi wird die Gastfreundschaft, die im ganzen Resort auf höchstem Niveau gelebt und zelebriert wird, auf ein nächstes Level gehoben. Nach einem Privatdinner bestand der freundliche Koch nahezu darauf, uns noch sein persönliches Lieblingsdessert zu kredenzen, eine riesige Schale mit vorzüglichem Kokosnussklebreis mit Mango. Das Gericht ist für mich seitdem eng mit dem Gefühl der einzigartigen Gastlichkeit verbunden“, so Niklas Oberhofer.

Genuss der Extraklasse

Neben den drei Restaurants können Gäste in dem exklusiven Resort, das über 81 Villen verfügt, zahlreiche weitere kulinarische Highlights erleben. Das Besondere: Dank der Club InterContinental® Vorteile genießen Gäste täglich den Afternoon Tea im Loungebereich „The Retreat“, alkoholfreie Erfrischungen an der „Pool Bar“ sowie einen Aperitif in der „Sunset Bar“. Das frische Pizzaangebot im „The Collective“ rundet das Angebot ab.

Entspannung und Freizeit

Der umfassende „AVI Spa“ des InterContinental Maldives verfügt über sechs Behandlungsvillen über Wasser mit Dampfsaunen, Eisbrunnen, einem Yoga-Pavillon und einem modern ausgestatteten Fitnesscenter. Asiatische Gesundheitspraktiken werden im „AVI Spa“ mit europäischen Pflanzen kombiniert, um Behandlungen anzubieten, die Energie spenden, entspannen oder verjüngen. Kinder genießen auf sie zugeschnittene Erlebnisse im „Planet Trekkers“ Programm. Die einzigartige Lage, inmitten der großen natürlichen Lagune, ermöglicht Reisenden während ihres Aufenthalts intensive Erlebnisse auf und zu Wasser:

Am farbenfrohen Korallenhausriff halten sich zahlreiche Schwarzspitzenhaie und Schildkröten auf, die man mit etwas Glück sehen kann, sowie Mantarochen, die jährlich im Zeitraum von Dezember bis April während des Nordostmonsuns zwischen den Atollen wandern. Direkt südlich des Resorts liegt das Baa-Atoll mit der Hanifaru-Bucht, einem der wenigen Orte auf der Welt, an dem sich Mantarochen versammeln und wo Besuchende auch Walhaie beobachten können. Um die beeindruckende Unterwasserwelt zu schützen, arbeitet das InterContinental Maldives Maamunagau Resort eng mit Meeresbiolog:innen sowie der NGO Manta Trust zusammen.

Bild: v.l.n.r.: Niklas Oberhofer (© Digitale Massarbeit) und der Koch im InterContinental Maldives Maamunagau Resort (© privat)

Quelle BISS PR & Communications GmbH & Co. KG