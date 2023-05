OCELL sichert sich $5 Mio. Seed-Investment zur Förderung klimafreundlicher Forstbewirtschaftung sowie zur Entwicklung hochwertiger CO2-Zertifikate

Das Münchner Startup OCELL (www.ocell.io) erhält im Rahmen eines Seed-Fundings 5 Millionen US-Dollar, um die Software ‘Dynamic Forest’ für nachhaltige Forstwirtschaft weiter auszubauen und zudem hochwertige CO2-Zertifikate zu entwickeln.

Angeführt wird die Seed-Runde vom Impact-Venture Capital AENU, welches unter anderem an dem Climate-Tech-Startup Zolar beteiligt ist, und von Summiteer, die bereits in Deutschlands erstes grünes Einhorn Enpal investiert haben. Weitere Unterstützung erhält OCELL von den Business Angels Maximilian Thaler, Max Viessmann sowie der BOSCOR Gruppe, Deutschlands führendem Dienstleister für nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Auch OCELLs bisherige Business Angel beteiligten sich an der Finanzierungsrunde.

Die Software von OCELL digitalisiert sämtliche Abläufe zur Bewirtschaftung professioneller Forstbetriebe und ermöglicht diesen erstmals, neben der Holzproduktion auch die CO2-Speicherung in Wäldern zu optimieren. Dazu werden Luftaufnahmen mit weiteren Datenquellen und künstlicher Intelligenz zu ‘digitalen Zwillingen’ des Waldes verarbeitet, welche Aufschluss über unter anderem Waldwachstum und aktuelle CO2-Speicherleistung geben sowie die optimale Forstbewirtschaftung voraussagen können. Mit mehr als 200.000 Hektar Waldfläche unter Vertrag ist OCELL führend in der Digitalisierung der europäischen Forstwirtschaft.

Mit dem zusätzlichen Kapital soll das Team rund um die Co-CEOs David Dohmen und Christian Decher weiter wachsen, um die bestehende cloud-basierte Software weiterzuentwickeln. Zudem wird OCELL in ein weiteres Produkt massiv investieren und die erhobenen Daten zur Entwicklung hochwertiger CO2-Zertifikate nutzen. Diese unterscheiden sich von bereits am Markt verfügbaren Zertifikaten insbesondere durch höhere Transparenz und Präzision sowie ihre unmittelbare Wirkung. Die ersten Projekte, die auf dieser neuen Methodik basieren, werden derzeit in enger Zusammenarbeit mit Forstbetrieben, Auditoren und weiteren Interessengruppen erarbeitet.

David Dohmen, Mitgründer und Co-CEO von OCELL: “Ich freue mich sehr über das Vertrauen unserer Investoren, gerade in diesen für viele Startups und andere Tech-Unternehmen herausfordernden Zeiten. Mit AENU und Summiteer stehen uns erfahrene Partner zur Seite, die unsere Vision von einer klimafreundlicheren Forstwirtschaft teilen.”

Ferry Heilemann, AENU-Gründer und -Partner: „Wir sind große Fans des OCELL-Teams. Ihre ganzheitliche Software für die Waldbewirtschaftung und ihre hochmoderne Primärdatenerfassung ermöglichen es kommerziellen Waldbesitzern auf der ganzen Welt, hochwertige CO2-Zertifikate zu erstellen. So können sie ihre Rentabilität steigern und gleichzeitig mehr Kohlenstoff in ihren Wäldern speichern.“

Sven Schulz, Gründer von Summiteer und ehemaliger CEO von Akasol: „Wir sind vom gesamten OCELL-Team sehr beeindruckt und auch davon, wie schnell es sein Betriebssystem bei einigen der größten Forstunternehmen Europas einführen konnte. Daher freuen wir uns sehr auf unsere gemeinsame Reise: Gemeinsam wollen wir die Forstindustrie digitalisieren sowie den Zugang zu lokalen, qualitativ hochwertigen CO2-Zertifikaten zum Schutz unserer Wälder ermöglichen.”

Foto: OCELL Team

Quelle:OCELL GmbH