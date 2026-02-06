Samstag, Februar 7, 2026
Olympische Winterspiele eröffnet

Mailand (dts Nachrichtenagentur) – Die Olympischen Winterspiele 2026 haben offiziell begonnen. Nachdem die ersten Wettbewerbe bereits stattgefunden haben, gab es am Freitagabend in Mailand und an anderen Orten eine beeindruckende Show, die das Thema „Harmonie“ in den Mittelpunkt stellte – aber nicht ganz konfliktfrei blieb.

Die dreimaligen Ski-Alpin-Olympiasieger Deborah Compagnoni und Alberto Tomba entzündeten das olympische Feuer, Italiens Präsident Sergio Mattarella erklärte die Spiele für eröffnet.

Ein Höhepunkt der vorherigen Show war der Auftritt von Mariah Carey, die den Klassiker „Nel blu, dipinto di blu“ auf Italienisch sang. Die italienische Nationalhymne wurde von Laura Pausini vorgetragen, was für Gänsehaut im Stadion sorgte.

Besonders großen Jubel ernteten die Athleten aus der Ukraine, während das israelische Team bei seinem Einlauf mit Buhrufen und Pfiffen „begrüßt“ wurde. Die deutschen Athleten wurden von NHL-Star Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid angeführt.

Foto/Quelle: dts

