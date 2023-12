Parlamentswahl in Serbien gestartet

Belgrad (dts Nachrichtenagentur) – In Serbien hat am Sonntag die mit Spannung erwartete vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten am Morgen ihre Türen, gewählt werden die 250 Mitglieder der Nationalversammlung nach einem Verhältniswahlrecht mit geschlossenen Listen.

Ursprünglich waren die Wahlen erst für April 2026 angesetzt, aber nach einer Protestwelle hatte der serbische Präsident Aleksandar Vučić den vorgezogenen Urnengang ausgerufen. In den Umfragen lag die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Vučić trotz der Proteste zuletzt mit teilweise über 40 Prozent klar vorn. Auf ein gutes Ergebnis kann zudem das Oppositionsbündnis „Serbien gegen Gewalt“ hoffen, welches nach zwei Amokläufen im Frühjahr gegründet worden war. Zusätzlich zu den Parlamentswahlen finden auch Kommunalwahlen in 65 Städten und Gemeinden einschließlich der Hauptstadt Belgrad statt.

Die Wahllokale schließen um 20 Uhr, erste Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.



