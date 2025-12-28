Pendo gibt allgemeine Verfügbarkeit von Agent Analytics bekannt

Lösung zur Optimierung von KI Agenten im Unternehmen

Pendo, führende Plattform für Software Experience Management, gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Agent Analytics bekannt. Damit erweitert Pendo den Zugang zur bislang einzigen Lösung auf dem Markt, mit der Unternehmen die Performance, Nutzung und geschäftlichen Auswirkungen von KI Agenten in ihrer gesamten Organisation messen können. Der Einstieg mit Pendo Agent Analytics ist kostenfrei, sodass Kunden erfolgreiche Agenten erstellen und einsetzen können.

Erkenntnisse aus der Early Access Phase

Im Rahmen der Early Access Phase hat Agent Analytics Dutzenden von Unternehmen geholfen zu verstehen, wie Anwender mit ihren KI Agenten interagieren. Die Lösung machte messbar, wie hochwertig die Antworten der Agenten sind und an welchen Stellen deren Verhalten die Produktivität unterstützt oder behindert. Als einer der ersten Anwender setzte Pushpay Agent Analytics bereits während der Beta Phase eines neuen Dialogagenten ein. Dadurch konnten frühzeitig Prompt Trends sowie Anzeichen von Frustration erkannt und die Benutzererfahrung noch vor dem Marktstart verbessert werden.

Warum klassische Messmethoden nicht ausreichen

„Unternehmen führen Agenten immer schneller ein. Um deren Erfolg zu messen, verlassen sie sich aber oft auf einfachste Methoden. Ein simples Daumen hoch oder Daumen runter reicht jedoch nicht aus“, sagt Todd Olson, CEO und Mitgründer von Pendo. „Agent Analytics schließt genau diese Lücke. Teams erhalten damit eine zuverlässige Möglichkeit, die Nutzung von KI Agenten zu überwachen, Schwierigkeiten zu erkennen und die Benutzererfahrung zu verbessern. So liefern KI Investitionen echten geschäftlichen Mehrwert.“

Erfolgsgeschichte Pushpay

Pushpay, führender Anbieter von Zahlungs und Spendenlösungen für mehr als 14.000 Kirchen, Gemeinden und Organisationen weltweit, nutzt Pendo Agent Analytics zur Überwachung eines neuen KI Suchagenten. Dieser ermöglicht es Verantwortlichen, Mitglieder und Spendendaten jederzeit in natürlicher Sprache abzufragen.

„Wir haben festgestellt, dass Anwender lediglich drei oder vier Abfragen durchgeführt und dann aufgegeben haben. Agent Analytics hat dieses Muster sichtbar gemacht. Dadurch konnten wir exakt erkennen, wo Benutzer hängen geblieben sind und sie gezielt über diesen Punkt hinausführen“, erklärt Paul Frank, Product Manager bei Pushpay.

„Agent Analytics hilft uns zu verstehen, was unsere Kunden wirklich wissen möchten. So setzen wir Prioritäten für Inferenzen, Finetuning, Filterverbesserungen und UX Anpassungen auf Basis realer Nutzung statt Annahmen.“

Was Agent Analytics leistet

Agent Analytics zeigt, wie KI Agenten im realen Arbeitsalltag funktionieren – wie Menschen mit ihnen interagieren, wo sie helfen und wo sie scheitern. Während klassische Evaluierungstools vor der Einführung ansetzen, deckt Agent Analytics reale Abläufe in produktiven Workflows auf. Mit integrierten Monitoring und Governance Funktionen können Unternehmen ihre Agenten kontinuierlich optimieren und den Mehrwert ihrer KI Investitionen sichtbar machen.

Zentrale Funktionen von Agent Analytics

Tracking hybrider Workflows zwischen Agenten und klassischer Software zur Analyse von Tool Wechseln und Einsatzpunkten von Agenten.

Analyse von Nutzerverhalten vor, während und nach Agenten Interaktionen inklusive visueller Replays.

Auswertung von Dialogen zur Identifikation neuer Prompts und Anwendungsfälle sowie zur Erfolgsmessung nach Optimierungen.

Erkennung von Frustration, Wut oder Vertrauensverlust bei Anwendern.

Kennzeichnung von nicht konformem Verhalten, Halluzinationen oder fehlgeschlagenen Antworten.

Einbindung von Anleitungen und Umfragen direkt in die Agentenoberfläche zur Steigerung des Erfolgs und zur Feedback Erfassung.

Zuordnung von Agenten Aktivitäten zur Aufgabenfertigstellung und Plattform Nutzung zur Messung von ROI und Performance.

Allgemeine Verfügbarkeit

Nach dem Launch im Juni ist Agent Analytics nun allgemein verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter https://www.pendo.io/de-de/.

