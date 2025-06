Philipp Treu kehrt zum SC Freiburg zurück

Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Der SC Freiburg hat Philipp Treu verpflichtet. Das teilte der Verein am Montag mit.

Der 24-jährige Außenbahnspieler kommt vom FC St. Pauli zurück in den Breisgau. Treu, gebürtig aus Heidelberg, hatte bereits in der Freiburger Fußballschule seine Ausbildung begonnen und mit der U19 2018 den DFB-Juniorenpokal gewonnen. Ein Jahr später stieg er in die U23 auf und feierte mit der Mannschaft 2021 den Aufstieg in die 3. Liga.

Insgesamt bestritt Treu 68 Pflichtspiele für Freiburgs Zweite, bevor er nach der Vizemeisterschaft 2023 zum FC St. Pauli in die 2. Bundesliga wechselte. Mit den Norddeutschen gelang ihm der direkte Aufstieg in die Bundesliga, wo er in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Sportdirektor Klemens Hartenbach äußerte sich erfreut über die Rückkehr Treus und lobte dessen konsequente Verteidigung sowie die Fähigkeit, Torgefahr zu initiieren.

Philipp Treu selbst zeigte sich optimistisch und erklärte, dass er sich auf St. Pauli gut weiterentwickeln konnte und nun mit Freiburg die nächste Ebene erreichen wolle. Er freue sich besonders auf die Bundesligasaison und die Spiele in der Europa League. Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart, Treu erhält beim SC Freiburg die Rückennummer 29.



Foto: Philipp Treu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts