Selbstpflege für ein ganzheitliches Wohlbefinden

Weltfrauentag 2026 Care creates change

Zum Weltfrauentag am 8. März 2026 rückt ein modernes Verständnis von Wohlbefinden in den Fokus. Immer mehr Frauen lösen sich von traditionellen Rollenbildern und definieren Schönheit, Gesundheit und berufliche Stärke selbstbestimmt neu – getragen von dem Anspruch, mit den eigenen Bedürfnissen in Einklang zu sein.

Selfcare steht dabei nicht für Rückzug oder Luxus, sondern für bewusste Alltagsentscheidungen: für körperliche Gesundheit, mentale Balance und nachhaltige Energie. Sie ist Ausdruck von Selbstrespekt. Auch wie wir unseren Körper pflegen, welche Produkte wir verwenden und welche Werte wir damit vertreten, prägt unser ganzheitliches Wohlbefinden.

Balance und Miteinander im Berufsalltag

Zwischen Beruf, Familienarbeit und gesellschaftlichen Erwartungen bleibt oft wenig Raum für eigene Bedürfnisse. Umso wichtiger ist ein Arbeitsumfeld, das Fürsorge nicht allein zur individuellen Aufgabe macht, sondern als gemeinsame Verantwortung versteht.

Gegenseitige Unterstützung, Wertschätzung und das Mitdenken weiblicher Lebensrealitäten wird damit zu einem zentralen Erfolgsfaktor moderner Arbeitskulturen. Unternehmen sind zunehmend gefordert, Bedingungen zu schaffen, die Frauen fördern und ihre Weiterentwicklung ermöglichen.

Der RINGANA Campus ist ein Ausdruck dieser Art von Unternehmenskultur. Die Verantwortung für sich selbst, für andere und für die Umwelt bildet einen integralen Bestandteil des Unternehmens, zu dem auch flexible Arbeitsmodelle, ein frisches und kostenfreies Mittagessen, ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie ein bewusst gestaltetes und wandelbares Arbeitsumfeld zählen. Gerade für Frauen mit Familie schaffen diese Strukturen mehr Freiraum, um berufliche Entfaltung und persönliche Bedürfnisse in Balance zu halten.

„Für Frauen bedeutet Pflege weit mehr als äußere Schönheit – sie umfasst den achtsamen Umgang mit sich selbst, das Wahrnehmen der eigenen Grenzen und das Zulassen von Unterstützung. Selfcare beginnt dort, wo Frauen nicht nur funktionieren, sondern ihren Bedürfnissen Raum geben dürfen“, sagt Ulla Wannemacher, Mitbegründerin von RINGANA.

Gleichstellung als gelebte Realität bei RINGANA

Mit einem Frauenanteil von 67 Prozent zählt RINGANA zu den Vorreitern der Branche. 54 Prozent der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt, die das Unternehmen strategisch mitgestalten. Auch in der Forschung und Entwicklung setzt RINGANA mit einem Frauenanteil von 82 Prozent ein klares Zeichen für Chancengleichheit und weibliche Kompetenz in einem traditionell männerdominierten Bereich. Darüber hinaus sind Frauen selbstverständlich auch in IT, Produktion oder Logistik tätig und durchbrechen bewusst klassische Rollenbilder.

Gelebte Gleichstellung zeigt sich zudem in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Karenz und Teilzeitmodelle werden zunehmend von Frauen und Männern genutzt. Immer mehr Väter entscheiden sich für den Papamonat – ein sichtbares Zeichen für moderne Rollenbilder und gelebte Verantwortung im Arbeitsalltag.

„Fortschritt entsteht dort, wo Menschen gleiche Möglichkeiten erhalten und ihre Stärken selbstbewusst einbringen können. Chancengleichheit, Respekt und echte Wertschätzung im unternehmerischen Alltag sind wichtig, 365 Tage im Jahr, nicht nur am Weltfrauentag. Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven sind ein wesentlicher Treiber für Innovation und nachhaltiges Wachstum bei RINGANA“, betont Andreas Wilfinger, CEO und Gründer von RINGANA.

Zum Weltfrauentag wird deutlich: Frauen erwarten heute von Arbeitgebern mehr als Benefits. Sie suchen Sinn, Werte und ein Umfeld, das echtes Wohlbefinden ermöglicht. So entsteht eine Arbeitskultur, die stärkt, verbindet und langfristig wirkt.

Bild RINGANA – „Selfcare“ ist kein Luxus, sondern ein Ausdruck von Selbstrespekt.

Quelle marco.agency für RINGANA