Portugal schlägt DFB-Elf im Nations-League-Halbfinale

München (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland hat am Mittwochabend im Halbfinale der Nations League gegen Portugal in München mit 1:2 verloren. Portugal zieht damit ins Finale der Nations League ein.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Florian Wirtz Deutschland in der 48. Minute mit einem Kopfballtreffer in Führung, ehe Francisco Conceicao in der 63. Minute per Linksschuss aus etwa 20 Metern zum Ausgleich traf. Nur fünf Minuten später stellte Cristiano Ronaldo (68. Minute) mit einem unbedrängten Schuss ins leere Tor den 2:1-Endstand her.

Beide Teams starteten offensiv und suchten früh den Weg zum Tor. Deutschland dominierte phasenweise den Ballbesitz, hatte in der ersten Halbzeit allerdings nur wenige Chancen. Auf Seiten Portugals blieb es bis zur Pause torlos, nachdem Cristiano Ronaldo nach einer Pedro-Neto-Hereingabe knapp verzog (7.).

Mit Wiederanpfiff sorgte Deutschland für den ersten Aufreger: Wirtz eroberte den Ball im Mittelfeld, kombinierte über Kimmich und verwertete dessen Rückpass per Kopf zum 1:0 (48.). Portugal reagierte umgehend; Conceicao hatte gerade wenige Minuten zuvor eingewechselt das Spiel belebt und zog in der 63. Minute von der rechten Außenbahn nach innen, um mit einem präzisen Linksschuss ins lange Eck auszugleichen. Den Siegtreffer besorgte schließlich in der 68. Minute Cristiano Ronaldo.

Im Anschluss versuchte Deutschland mehrfach, die Partie erneut zu drehen, doch Ter Stegen konnte einen Schuss von Bruno Fernandes (71.) entschärfen und bewahrte seine Mannschaft kurzzeitig vor dem zweiten Gegentor. Auf deutscher Seite kamen im weiteren Verlauf unter anderem Niclas Füllkrug, Serge Gnabry und Karim Adeyemi, doch die Offensivbemühungen blieben ohne Erfolg.



