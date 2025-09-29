Montag, September 29, 2025
Proeuropäische Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Moldau

Chisinau (dts Nachrichtenagentur) – Die proeuropäische Regierungspartei „Aktion und Solidarität“ (PAS) hat bei der Parlamentswahl in der Republik Moldau ihre absolute Mehrheit überraschend klar verteidigt.

Nach Angaben der zentralen Wahlkommission gewann die PAS mit 49,99 Prozent der Stimmen die parlamentarische Mehrheit. Der russlandfreundliche „Patriotische Block“ des früheren Staatschefs Igor Dodon kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 24,28 Prozent.

Die Wahl in dem Agrarstaat zwischen Rumänien und der Ukraine galt als richtungsweisend. Moldau ist seit 2022 EU-Beitrittskandidat, und die prowestliche Präsidentin Maia Sandu auf eine Mehrheit proeuropäischer Kräfte gehofft, um die Maßnahmen für einen EU-Beitritt fortzusetzen. Sandu und Russland warfen sich gegenseitig Einflussnahme im Wahlkampf vor, darunter Stimmenkauf, Desinformation und Cyberattacken.

Neben der PAS können sich auch die russlandfreundlichen Kräfte des Blocks Alternativa und der Partei Nostru des Unternehmers Renato Usatii Hoffnung auf einen Einzug ins Parlament machen. Unerwartet schaffte auch die Partei PPDA den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 52 Prozent und damit höher als 2021.


Foto: Maia Sandu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

