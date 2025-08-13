Donnerstag, August 14, 2025
spot_img
StartNachrichtenPSG gewinnt Uefa-Supercup im Elfmeterschießen gegen Tottenham
Nachrichten

PSG gewinnt Uefa-Supercup im Elfmeterschießen gegen Tottenham

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Udine (dts Nachrichtenagentur) – Paris Saint-Germain hat den Uefa-Supercup 2025 im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 2:2, ehe die Franzosen sich mit 4:3 vom Punkt durchsetzten.

Tottenham hatte sich in der ersten Halbzeit eine 2:0-Führung erarbeitet: Micky van de Ven staubte in der 39. Minute nach einem Lattentreffer von Joao Palhinha zur Führung ab, ehe Cristian Romero kurz nach der Pause (48.) per Kopfball nach einem Freistoß von Pedro Porro erhöhte.

PSG kam erst in der Schlussphase zurück ins Spiel. Joker Kang-in Lee verkürzte in der 85. Minute mit einem platzierten Linksschuss ins rechte Eck. Vier Minuten später flankte Ousmane Dembele punktgenau auf Goncalo Ramos, der per Kopf zum 2:2-Ausgleich traf (90.+4).

Im Elfmeterschießen verwandelten für Paris Goncalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee und Nuno Mendes. Bei Tottenham trafen Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur und Pedro Porro. Mathys Tel und Micky van de Ven vergaben ihre Versuche, sodass Mendes mit seinem Treffer im letzten Anlauf den Titel für PSG perfekt machte.


Foto: Nuno Mendes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Protestbrief: Wissenschaftler fürchten Manipulation der Armutsquote
Nächster Artikel
Grenzkontrollen kosten Bundespolizei über 80 Millionen Euro
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing