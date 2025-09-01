Dienstag, September 2, 2025
spot_img
StartNachrichtenRB Leipzig verpflichtet Conrad Harder von Sporting Lissabon
Nachrichten

RB Leipzig verpflichtet Conrad Harder von Sporting Lissabon

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – RB Leipzig hat den dänischen Mittelstürmer Conrad Harder verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt vom portugiesischen Meister Sporting Lissabon nach Leipzig, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Harder erhält bei den Sachsen einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Der 1,85 Meter große Angreifer wurde beim dänischen Erstligisten FC Nordsjälland ausgebildet, ehe er sich 2024 Sporting Lissabon anschloss. In der vergangenen Saison feierte Harder mit den Portugiesen den Gewinn der Meisterschaft sowie des nationalen Pokals. In der Double-Saison erzielte der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend elf Tore und steuerte sieben Vorlagen bei. Für die dänische Nationalmannschaft feierte Harder im März sein Debüt.

„Mit Conrad gewinnen wir einen Stürmer, der perfekt in unser Profil passt“, sagte RBL-Geschäftsführer Marcel Schäfer. „Er ist groß, physisch und mental stark, durchsetzungsfähig und verfügt über Tempo sowie einen sehr gefährlichen linken Fuß. Gleichzeitig bringt er bereits Erfahrung auf internationalem Niveau mit.“

„RB Leipzig steht für intensiven, offensiven Fußball – genau das, was zu meinem Spiel passt“, ließ sich Harder zitieren. „Es gibt bereits einige skandinavische Spieler, nicht zuletzt Yussuf Poulsen und Emil Forsberg, die in Leipzig ihre Spuren hinterlassen haben – ihnen möchte ich nacheifern.“


Foto: Conrad Harder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Hincapie wechselt auf Leihbasis von Leverkusen zu Arsenal
Nächster Artikel
Xi Jinping fordert engere Zusammenarbeit der SOZ-Staaten
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing