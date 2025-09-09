Dienstag, September 9, 2025
Regierende Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Norwegen

Oslo (dts Nachrichtenagentur) – Aus den Parlamentswahlen in Norwegen ist die Regierungspartei von Ministerpräsident Jonas Gahr Store als Sieger hervorgegangen. Laut vorläufigem Endergebnis der Wahlbehörde kommt Stores Partei auf 28,2 Prozent aller Stimmen.

Der von Stores Arbeiterpartei angeführte Mitte-Links-Block erhält 87 von 169 Sitzen im Parlament, während das Mitte-Rechts-Bündnis auf 82 Mandate kommt. Gut lief die Wahl allerdings auch für die rechte Fortschrittspartei, die mit 23,9 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis erreichte.

Es wird erwartet, dass Store als Chef einer Minderheitsregierung im Amt bleibt, wobei er auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen ist.


Foto: Jonas Gahr Store (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Thyssenkrupp und Stahlverband prangern russische Stahl-Importe an
