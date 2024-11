Rufe aus FDP nach Halbierung des Kindergelds

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen FDP, Henning Höne, plädiert für eine Halbierung des Kindergelds, um die frei werdenden Mittel ins Bildungssystem zu investieren.

„Ein solches Modell würde für Kitas und den Ganztag in Schulen bundesweit 27 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, mehr als fünf Milliarden Euro in NRW“, schreibt Höne in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal T-Online. Die Summe habe das Potenzial, „das Bildungssystem unseres Landes zu revolutionieren“.

Zu den Maßnahmen, die so finanziert werden sollten, zählt Höne beitragsfreie Kitas und den Offenen Ganztag, flexible Betreuungsmodelle und erweiterte Öffnungszeiten, Investitionen in Kita- und Ganztagspersonal, kostenfreie Mittagessen und bessere Bildungsstandards in Schulen sowie Investitionen in frühkindliche Bildung und individuelle Förderangebote.

Das so ausgebaute Bildungssystem werde Eltern ermöglichen, ihre Arbeitszeit aufzustocken und gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilzuhaben, schreibt Höne. Darüber hinaus erreiche und fördere es „alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft“ und stelle so Chancengleichheit her.



