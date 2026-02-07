Sabine Kaack arrangiert „Geist der Mirabelle“ – Premiere: 16. März 2026 Ohnsorg Theater Hamburg

Leise knarzen die Dielen. Das Fettnäpfchen zerdeppert schrill.

Mit Wucht saust eine Axt herab. Spannung, Schreck und Schadenfreude wechseln sich ab, faszinieren das Publikum. Eingerahmt von barocken Klängen. Leidenschaftlich und charmant arrangiert Schauspielerin Sabine Kaack (67) zum 100. Geburtstag von Siegfried Lenz ihr Literatur-Konzert „Sabine Kaack & United Baroque – Der Geist der Mirabelle“. Die Deutschland-Premiere ist am Montag, den 16. März 2026, im Ohnsorg Theater in Hamburg auf Plattdeutsch.

Verliebt in Siegfried Lenz

Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor hielt die mit dem TV-Erfolg „Diese Drombuschs“ deutschlandweit bekannt gewordene Schauspielerin und Sprecherin die legendäre Geschichten-Sammlung „Der Geist der Mirabelle – Geschichten aus Bollerup“ von Siegfried Lenz in einer Übersetzung von Hochdeutsch ins Plattdeutsche von Reimer Bull in ihren Händen: „Ich war sofort in Siegfried Lenz verliebt“, schwärmt Sabine Kaack. „Mit intelligentem und feinem Humor ist jede seiner 12 Geschichten von großer sprachlicher Pointe.“ Obwohl bereits 1975 erschienen, könnten sie heute kaum trefflicher sein. „Erzählt im wunderbar blumigen Plattdeutsch sind sie ein tiefgründiges, humoristisches Feuerwerk.“

Erste Bühnen-Aufführung als Produzentin

Schnell war klar: „Das muss ich auf die Bühne bringen“, so Sabine Kaack. „Klassische Gegenwartsliteratur kombiniert mit klassischer Musik. Für ein breites Publikum, nicht nur für regelmäßige Theater- und Konzertgänger.“ Mit ihr auf der Bühne stehen nun die hochqualifizierten Musiker von „United Baroque“. Das sind Künstlerinnen und Künstler der renommierten „lautten compagney BERLIN“, welche u.a. mit zwei Opus Klassik, mehreren Echo Klassik und zuletzt als „Bestes Ensemble 2025“ preisgekrönt wurden. „Ich habe mir hier einen kleinen beruflichen Traum erfüllt. Ein Abend, der mich fordert, bereichert und mir die Zusammenarbeit mit fantastischen Musikern ermöglicht, perfekt für mich zugeschnitten.“

Geschichten aus der Nachbarschaft

In einer Mischung aus Humor, Satire, Groteske und großer Live-Musik liest Sabine Kaack in allen nur möglichen stimmlichen Höhen und Tiefen „Der Geist der Mirabelle – Geschichten aus Bollerup“. Begleitet von „United Baroque“ auf Violine, Violoncello und Percussion mit Klängen des berühmten Komponisten Georg Philipp Telemann. Siegfried Lenz’ Bollerup ist ein fiktives Dorf irgendwo an der Ostsee. Nur wenige Leute heißen dort anders als Feddersen. Um sich gelegentlich voneinander zu unterscheiden, haben sich die Einwohner Zusatznamen gegeben: die Kneifzange zum Beispiel, der Schinken-Peter, der Dorsch oder die Schildkröte. Typisch ist auch der selbstgebraute Mirabellengeist. Der produziert seltsame, krummwüchsige Gedanken, erstaunliche Einfälle und prägt eigenwillige Charaktere.

„Dieses ländliche Milieu mitsamt aller Bauernschläue kenne ich seit meiner Kindheit aus der eigenen norddeutschen Nachbarschaft wie wohl die meisten Menschen“, schmunzelt Sabine Kaack. Mit einem Augenzwinkern, viel Witz und Schnack hat sie alles zu einem unterhaltsamen Theaterabend in einer ganz eigenen, unverwechselbaren Handschrift entwickelt. Hier wird mitgefiebert, gelacht und gelitten.

Nord, Nord, Nord

Wenn nach zwei Stunden vom „Geist der Mirabelle“ Publikum und Künstler zu einer verschwörerischen Dorfgemeinschaft zusammengewachsen sind, dann liegt das vielleicht auch an den norddeutschen Wurzeln aller Beteiligten: Schriftsteller Siegfried Lenz lebte bekanntlich Jahrzehnte in Hamburg. Barockkomponist Georg Philipp Telemann war ebenfalls Wahlhamburger. Reimer Bull, der Siegfried Lenz’ Werke ins Plattdeutsche übertrug, lehrte in Kiel. Produzentin und Erzählerin Sabine Kaack ist in Schleswig-Holstein Zuhause und mehr als eine Liebhaberin der plattdeutschen Sprache: „Bis zu meinem 7. Lebensjahr sprach ich nur Platt. 2016 wurde mir der Titel ‚Offizielle Botschafterin des niederdeutschen Theaters als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO‘ verliehen. Darauf bin ich sehr stolz.“ Wenn sie demnächst mit „Sabine Kaack & United Baroque – Der Geist der Mirabelle“ auf Deutschland-Tournee geht, hat sie natürlich zwei Versionen im Gepäck – eine auf Hochdeutsch, eine op Platt.

Ein großer Dank gilt dem Sponsor VR Bank Schleswig-Holstein Mitte.

Fakten auf einen Blick

Sprecherin: Sabine Kaack

United Baroque: Violine – Birgit Schnurpfeil, Violoncello – Bo Wiget, Percussion – Peter A. Bauer

Musik: Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel

Geschichten: Siegfried Lenz (hochdeutsche Fassung), Reimer Bull (plattdeutsche Fassung)

Verlag: Hoffmann und Campe (hochdeutsche Fassung), Quickborn (plattdeutsche Fassung)

Termine: https://www.musiktransfair.de/

Beginn der Aufführung:19:30 Uhr

OHNSORG THEATER Heidi-Kabel-Platz 120099 Hamburg

Tickets: ab 31,92 Euro via Ohnsorg Theater oder Reservix.de

Bildcredits: Fotograf Sinje Hasheider

