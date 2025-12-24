Mittwoch, Dezember 24, 2025
Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

Madrid (dts Nachrichtenagentur) – Der Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Wie seine Managerin am Mittwoch der „Bild“ sagte, starb er bereits am Montag im Alter von 81 Jahren in Madrid.

Kockisch zeichnete sich vor allem durch seine Rollen im Fernsehen aus. Insbesondere durch seine Titelrolle in der Krimiserie „Zappek“ von 1995 bis 1996 sowie als Commissario Guido Brunetti in der Krimireihe „Donna Leon“ von 2003 bis 2019 wurde er einem breiten Publikum bekannt. Zudem spielte er in der ARD-Serie „Weissensee“ einen Stasi-Offizier.

Neben seinen zahlreichen Auftritten in Film- und Fernsehproduktionen war Kockisch auch an einer Vielzahl von Theaterinszenierungen beteiligt. Zudem war er im Februar 2023 einer der Erstunterzeichner der von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten Petition „Manifest für Frieden“ zum Ukraine-Krieg.

