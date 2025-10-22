Mittwoch, Oktober 22, 2025
Seltene Erden: EU-Kommission prüft Sanktionen gegen China

By UNITEDNETWORKER

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Nachdem China kürzlich seine Exportkontrollen für kritische Rohstoffe ausgeweitet hat, will die EU reagieren. „Wir prüfen mögliche Gegenmaßnahmen, sollten sich die Bedingungen nicht verbessern“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis dem „Handelsblatt“ (Donnerstagausgabe). Er stehe dazu auch mit den G7-Partnerländern in Kontakt.

Chinas neue Bestimmungen „betreffen ganze Wertschöpfungsketten“, warnte der Wirtschaftskommissar. „Das bereitet uns extreme Sorgen.“

Die Regierung in Peking deute zwar an, dass sie die EU von den Beschränkungen ausnehmen wolle, so Dombrovskis. „Aber unsere Industrie meldet uns, dass das Lizenzsystem in der Praxis nicht funktioniert. Es besteht weiterhin ein erheblicher Rückstau.“


Foto: Chinesische Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

