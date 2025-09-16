Shortlist des Deutschen Buchpreises veröffentlicht

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2025 ist am Dienstagvormittag veröffentlicht worden. Die Jury habe sechs Romane ausgewählt, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag mit.

Konkret handelt es sich um „Die Holländerinnen“ von Dorothee Elmiger, „Die Ausweichschule“ von Kaleb Erdmann, „ë“ von Jehona Kica, „Haus zur Sonne“, von Thomas Melle, „Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“ von Fiona Sironic sowie „Wachs“ von Christine Wunnicke.

„Kein Zufall, dass wir mit der Shortlist des Jahres 2025 in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe blicken: Sei es tastend, versponnen, mit Witz oder Radikalität, dabei immer hochliterarisch“, sagte Jurysprecherin Laura de Weck. „So unterschiedlich die Erzählweisen und die Sprachgestaltung sind, so scheinen die Romane miteinander zu korrespondieren, zum Beispiel in Themen wie Gewalt, aber auch Zärtlichkeit.“

Seit Ausschreibungsbeginn hat die Buchpreisjury 229 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2024 und dem 16. September 2025 erschienen sind. Die Preisverleihung findet dann am 13. Oktober 2025 zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die sechs Autoren, an wen von ihnen der Deutsche Buchpreis geht. Der Preisträger erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, die fünf Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro.



Foto: Dorothee Elmiger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts