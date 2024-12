Söder hält Koalition mit SPD für "sehr schwer"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Chef Markus Söder hält eine Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl für „sehr schwer“, schließt sie aber nicht aus.

„Je stärker wir werden, desto klarer können wir zum Beispiel auch der SPD den Stempel aufdrücken in einer gemeinsamen Regierung“, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Allerdings würde eine Koalition laut Söder nur gelingen, wenn Olaf Scholz nicht dabei wäre, dieser habe sich am Montag „blamiert“.

Eine Zusammenarbeit in einer möglichen Bundesregierung mit den Grünen lehnt Söder unterdessen weiterhin ab: „Das Robert-Habeck-Programm heißt ja: weiter so mit den Heiz-Grünen, weiter so mit den Gender-Grünen, weiter so sogar noch ausweiten nach links.“ Er fügte hinzu: „Robert Habeck persönlich hebt ab, da geht wenig.“

Einen Eintritt in die Bundespolitik als Minister kann sich Söder für sich selbst nach eigenen Angaben nicht vorstellen. Er wolle in der „eigentlichen politischen Kernmacht“ mitspielen, im Koalitionsausschuss: „Dort begann und endete auch die Ampel und dort will ich als Parteivorsitzender und auch Ministerpräsident mithelfen.“



Foto: Olaf Scholz und Markus Söder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts