Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Weg für Neuwahlen am 23. Februar 2025 frei gemacht. Das Staatsoberhaupt kündigte am Freitag an, den Bundestag nach der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufzulösen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Foto/Quelle: dts