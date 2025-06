Von der Höhle zum Hit: Stickflip sichert sich Deal mit Nils Glagau!

„DHDL“-Deal für ChuckaRubba: Gründertrio überzeugt Nils Glagau mit innovativem Wurfspiel

Die drei Gründer Thomas Eichstetter, Rainer Lauberger und Thomas Moch haben mit ihrer Spielidee ChuckaRubba ein Ziel verfolgt: ein Wurfspiel zu schaffen, das Geschick und Hand-Augen-Koordination auf spielerische Weise fördert – drinnen wie draußen, für Kinder und Erwachsene. Bei „Die Höhle der Löwen“ sicherten sie sich einen Deal mit Investor Nils Glagau. Im Rahmen des Rebrandings wurde aus der Ursprungsidee „ChuckaRubba“ nun mit dem „Stickflip“ ein marktreifes Spielzeug.

Der Stickflip verbessert die Wurf- und Fangfähigkeiten auf spielerische Weise

…und kombiniert Elemente des klassischen Bottleflip mit neuen Herausforderungen: Ziel ist es, den gummierten Stab mit präzisem Wurf so zu flippen, dass er eine bestimmte Anzahl an Umdrehungen in der Luft macht. In „Die Höhle der Löwen“ begeisterten sie die Investor:innen und es kam zu einem Deal mit Nils Glagau. Doch in der TV-Show selbst präsentierte das Gründer-Trio noch einen Prototyp. Unmittelbar nach dem Deal erarbeiteten die Gründer gemeinsam mit Löwe Nils Glagau und seinem Rock B(r)and-Team eine klare Strategie: mit dem Ziel, bis zur TV-Ausstrahlung ein fertiges Produkt präsentieren zu können.

Ein wesentlicher Meilenstein: das Rebranding

Aus der ursprünglichen Spielidee ChuckaRubba wurde der heute marktreife Stickflip – ein modernes, stylisches Geschicklichkeitsspiel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und die Mühe zahlte sich aus: Bei der weltgrößten Spielwarenmesse feierte der Stickflip Anfang 2025 Premiere – und wurde direkt für den TOY AWARD 2025 nominiert. Auch international ist das Interesse groß: In Polen wurde der Stickflip bereits als Spielzeug des Jahres ausgezeichnet. Der Marktstart erfolgte parallel in Deutschland und Polen, weitere europäische Länder folgen im Sommer 2025.

Vom Pitch zum perfekten Match

„Nils war in der Show der coolste Werfer – seine Flips haben uns beeindruckt“, erinnert sich Gründer Rainer Lauberger. „Aber entscheidend war: Er hat unser Potenzial erkannt, obwohl wir nur mit Prototypen dastanden. Mit seiner Erfahrung in der Spielwarenbranche und seinem Netzwerk hat er uns genau das geboten, was wir brauchten. Und er hat nicht nur investiert, sondern aktiv mitgedacht – unter anderem beim Rebranding von ChuckaRubba zu Stickflip.“

Jetzt erhältlich im Handel und online

Stickflip ist ab sofort erhältlich im Onlineshop unter www.stick-flip.com, auf Amazon sowie in ersten inhaber:innengeführten Spielzeugläden. Weitere Listungen im stationären Handel sind in Planung. Die Gründer unterstützen den Hersteller weiterhin aktiv und arbeiten an der internationalen Skalierung.

Nils Glagau sieht großes Potenzial

Investor Nils Glagau freut sich über die gelungene Entwicklung: „Stickflip ist ein Spielzeug mit großem Potenzial – innovativ, vielseitig und für eine breite Zielgruppe attraktiv. Das Gründerteam hat mich in der Höhle mit ihrem Pitch begeistert und die Zusammenarbeit war vom ersten Tag an konstruktiv und zielführend. Ich freue mich, Stickflip weiter zu begleiten.“

Quelle ImagiNew Playhome GmbH/ Rock B(r)and