SYKELL erhält 4,5 Mio. EUR weiteres Wachstumskapital

SYKELL sichert sich 4,5 Millionen Euro weiteres Wachstumskapital für sein „Einfach Mehrweg“-System, das eine nachhaltige Alternative für Einwegverpackungen von To-Go-Speisen und -Getränken bietet. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das System so nutzerfreundlich wie das bewährte Pfandflaschen-System konzipiert. Bei „Einfach Mehrweg“ sind weder Registrierung, Kundenkonto, App-Downloads oder Angaben persönlicher Daten erforderlich.

Die Rückgabe der Behälter und Becher erfolgt genauso einfach wie bei Pfandflaschen über die bestehenden Leergutautomaten der bundesweit teilnehmenden Partner.

SYKELL arbeitet national mit Lebensmittel-Einzelhändlern, Tankstellen und Gastronomiebetrieben zusammen. Als ganzheitliches „Einfach Mehrweg“-System bietet SYKELL eine einfache Full Service-Mehrweglösung sowohl für große Handelsunternehmen wie auch einzelne inhabergeführte Gastronomiebetriebe, die alle seit dem 01.01.2023 der Mehrwegangebotspflicht entsprechen müssen.

SYKELLs Komplettpaket umfaßt Reinigungslogistik, Clearing und Pfandverrechnung. Im Februar 2023 hatte SYKELL die strategische Partnerschaft mit Interzero, dem internationalen Anbieter nachhaltiger Kreislauf-Konzepte bekannt gegeben.

SYKELLs „Einfach Mehrweg“-System hat namhafte Investoren überzeugt, die das Unternehmen mit 4,5 Millionen EUR Wachstumskapital ausstatten. Neben der REWE Group, die erneut in SYKELL investiert und damit das Interesse und Engagement bestätigt hat, beteiligen sich Collateral Good Ventures und Interzero als neue Hauptinvestoren.

Collateral Good Ventures ist ein Risikokapital-Investor, der es sich zum Ziel gesetzt hat, mit Kapital Innovation und Technologie zu fördern, um unökologische Industriesysteme zu mehr Nachhaltigkeit zu transformieren. Hierbei verpflichtet sich Collateral Good Ventures, der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in der strengsten Auslegung nach Artikel 9 zu folgen. Über die jeweiligen Beteiligungshöhen der Investoren wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Führungsteam von SYKELL besteht aus Davide Mazzanti, CEO und Michael A. Kappler – beide mit langjähriger Führungserfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Kreislaufwirtschaft und Consumer Goods.

Davide Mazzanti, CEO von SYKELL erklärt: „Mit SYKELLs ‚Einfach Mehrweg‘-System verfolgen wir den Ansatz, die Vorteile des etablierten Pfandsystems für Getränke auf andere Produkt- und Lebensmittelkategorien auszuweiten. “Unser klares Ziel ist es, ‚Einfach Mehrweg‘ als dominierendes Mehrweg-System in Deutschland zu etablieren.“ Mazzanti ergänzt: „Wir werden das zusätzliche Kapital nutzen, um das ‚Einfach Mehrweg‘-Angebot in Deutschland weiter zügig auszubauen.“

Michael Kleindl, Managing Partner, Collateral Good Ventures: „SYKELL hat uns mit ihrer alle Marktteilnehmer einschließenden Strategie und der konsequenten Entwicklung einer einfachen Lösung während der Einführungsphase der Mehrwegangebotspflicht in einem äußerst schwierigen Marktumfeld sehr beeindruckt. Das Geschäftsmodell von SYKELL bietet für Handelskonzerne, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten eine einfache und nachhaltige Mehrweg-Gesamtlösung.“

Felix Held, Geschäftsführer bei Interzero: „Mehrweg-Pfandsysteme müssen und werden Einwegverpackungen in vielen Bereichen vollständig ersetzen. SYKELL hat ein konsumentenfreundliches System entwickelt und die kurzfristige Skalierbarkeit in beeindruckender Weise unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, mit unserer Investition und unserer strategischen Partnerschaft mit SYKELL sowohl Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch teilnehmenden Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen – ganz im Sinne unserer Vision einer Welt ohne Abfall.“

Bilder SYKELL

Quelle ease PR