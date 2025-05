PM-International setzt auf Beständigkeit

Timo Kruppenbacher wird CFO am Headquarter Europa

PM-International freut sich, ein neues Vorstandsmitglied bekannt zu geben: Timo Kruppenbacher übernimmt ab sofort die Position des kaufmännischen Vorstands (CFO HQ Europe) am europäischen Hauptsitz des Unternehmens.

Mit dieser Entscheidung setzt PM-International bewusst auf Beständigkeit und Weitblick. Herr Kruppenbacher ist bereits seit fast 20 Jahren Teil des Unternehmens. Nach seiner Zeit als Revisor im International Headquarter in Luxemburg war er für mehrere Jahre Geschäftsführer der spanischen Niederlassung, bevor er als Kaufmännischer Leiter an den europäischen Hauptsitz wechselte. Seit September 2020 war er dort als General Manager Finance & Administration tätig. Auch in dieser Funktion hat er maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg von PM-International beigetragen.

„Timo Kruppenbacher bringt nationale wie internationale Erfahrung mit und ist im Unternehmen bestens vernetzt. Er ist die ideale Besetzung, um unser europäisches Headquarter bei der weiteren Markterschließung und der Erreichung der Unternehmensziele auch kaufmännisch und administrativ zu unterstützen. Als Vorstandsvorsitzender ist es mir deshalb eine Freude und Ehre, diese absolut verdiente Beförderung nach der einstimmigen Bestätigung des Aufsichtsrats bekannt geben zu dürfen,“ so Patrick Bacher, CEO Europe von PM-International.

Auch Timo Kruppenbacher blickt mit Vorfreude auf seine neue Rolle:

„PM-International verbindet Innovationskraft mit nachhaltigem Wachstum und einem starken internationalen Netzwerk – genau diese Mischung macht das Unternehmen für mich so spannend. In meiner neuen Rolle als CFO am Headquarter Europa sehe ich viel Potenzial, die Finanzprozesse weiterzuentwickeln und die wirtschaftliche Stabilität gezielt zu stärken, um das internationale Wachstum langfristig zu unterstützen. Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit einem motivierten Team – sowohl in Deutschland als auch weltweit – und darauf, gemeinsam die nächsten Schritte auf dem erfolgreichen Weg des Unternehmens mitzugestalten.“

PM-International konnte 2024 seinen Außenumsatz in der PM-International Gruppe auf 3,25 Milliarden US-Dollar steigern und wurde kürzlich zum 5. Mal in Folge mit dem Bravo International Growth Award als das schnellst-wachsende Unternehmen seiner Branche ausgezeichnet.

Bild Timo Kruppenbacher, CFO HQ Europe PM-International

Quelle Bild und Text PM-International AG