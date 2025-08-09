Samstag, August 9, 2025
spot_img
StartNachrichtenTödlicher Unfall bei Nordstemmen
Nachrichten

Tödlicher Unfall bei Nordstemmen

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Nordstemmen (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K505 bei Nordstemmen ist am Samstagmittag eine 75-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11:55 Uhr, als ein 35-jähriger Fahrer aus Richtung Adensen in den Gegenverkehr geriet und mit dem Wagen der Seniorin kollidierte, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 35-jährige Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Sarstedt zu melden.


Foto: Polizeistreife im Einsatz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Lottozahlen vom Samstag (09.08.2025)
Nächster Artikel
Offiziell: VfB Stuttgart gibt Millot nach Saudi-Arabien ab
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing