Mittwoch, September 24, 2025
Kichererbsen-Revolution

Tofu: OMAMI bringt Kichererbsentofu mit THIS nach UK Christina Hammerschid

OMAMI partnert mit THIS™ und bringt Kichererbsentofu in die Supermarktregale Großbritanniens

Das Berliner Foodtech-Start-up OMAMI hat sich ein Jahr nach dem offiziellen Start in Deutschland mit dem britischen Plantbased Food-Unternehmen THIS™ zusammengetan. Gemeinsam kombinieren sie ihre Expertise für innovative pflanzliche Zutaten und ihre Leidenschaft für natürlichen Geschmack: Unter dem Namen „THIS™ is OMAMI Chickpea Tofu“, wird der Next-Gen-Tofu auf Basis von Kichererbsen ab Ende September 2025 in ganz Großbritannien erhältlich sein. Die neue Tofu-Range umfasst zwei geschmackvolle, bereits marinierte Sorten: Lightly Seasoned und Chilli Spiced. Beide Varianten sind bei Sainsbury’s, Tesco und Ocado erhältlich, die Sorte Lightly Seasoned zusätzlich auch bei Waitrose.

In der DACH-Region hat OMAMI seit dem Launch im April 2024 schon den Einzelhandel erobert:

Der gleichnamige marinierte Kichererbsentofu ist bereits in sechs Sorten unter anderem in Deutschland national bei REWE, REWE online, Kaufland Berlin/Brandenburg, tegut, HIT Ullrich, Flink, Velivery und knuspr und in Österreich bei BILLA Plus, Spar und Gurkerl erhältlich. Mit dem Export in gleich vier der renommiertesten Supermarktketten Großbritanniens ist OMAMI nur ein Jahr seit Start ein großer Coup gelungen.

Hergestellt aus 75 Prozent Kichererbsen bringt THIS™ is OMAMI Chickpea Tofu frischen Wind in die Tofuwelt und verspricht ein ganz neues Geschmackserlebnis – ganz ohne Soja. Die Konsistenz ist mittelfest, wird knusprig beim Braten und bleibt dabei innen cremig. Beide Sorten sind dank der Marinade direkt ready-to-cook, von Natur aus fettarm und mit 16 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm reich an Proteinen.

Die Sorte Lightly Seasoned – in den deutschen Regalen geführt unter dem Namen Black Pepper – ist dezent mit Salz und schwarzem Pfeffer gewürzt. Durch die leichte Note ist der Kichererbsentofu vielseitig einsetzbar und perfekt für jede Küche. Wer es schärfer mag, greift zu Chilli Spiced – in Deutschland unter dem Namen Sweet Chili bekannt. Die Sorte ist kräftig mariniert mit Chili, ideal für asiatische und mexikanische Gerichte.


„Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit THIS™. Hier kommen zwei innovative Unternehmen zusammen, die dieselbe Vision teilen: den pflanzlichen Markt zu revolutionieren – mit Produkten, die durch außergewöhnlichen Geschmack und wertvolle Nährstoffe begeistern. Tofu ist für alle da – diese Mission wollen wir nun auch in Großbritannien verbreiten“, sagt Christina Hammerschmid, CEO und Gründerin von OMAMI über die Partnerschaft.

„THIS™ is OMAMI Chickpea Tofu wird der beste Tofu auf dem Markt – mit köstlichem Geschmack und einer großartigen Textur. Mit THIS™ wollen wir pflanzliche Lebensmittel entwickeln, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch mit ihren Nährwerten überzeugen. Unser neuer Kichererbsen-Tofu erfüllt genau diese Anforderungen. Und das Beste: Die Zubereitung erfordert keinen Aufwand – weder Marinieren, noch Vorbereitung. Einfach schneiden, braten und genießen. Damit wird er hoffentlich verändern, wie Menschen über Tofu denken“, sagt Mark Cuddigan, CEO von THIS™.

Bild OMAMI CEO und Gründerin Christina Hammerschmid Copyright: OMAMI

Quelle Cléo Public Relations UG

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

